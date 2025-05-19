大洪水︱科學家預警大西洋環流系統恐2030年崩潰　海平面上升威脅沿海地區生命

【洪水／海嘯／大西洋環流系統／AMOC／海平面上升】科學家預警末日洪水來襲！外國一項最新研究顯示，大西洋經向翻轉環流（AMOC）系統正在減弱，導致美國東北部沿海地區洪水事件顯著增加。科學家警告，AMOC系統可能在2030年就會崩潰，届時海平面上升，將嚴重威脅沿海地區的生命和基礎設施。

據《Nature Geoscience》釋義，大西洋經向翻轉環流（AMOC，Atlantic Meridional Overturning Circulation）系統，是一條連接地球上海洋和氣候系統的傳送帶，對全球的氣候和生態系統有深遠的影響。其主要功能是將溫暖的海水從熱帶地區向高緯度地區輸送，對於北半球的氣候有重大影響，更決定了北極地區和其他地區的溫度和生活條件，例如氣候崩潰。

AMOC的運作亦影響全球的海洋和氣候系統，包括海溫、海冰的形成，以及氣候模式。而AMOC一旦減弱，可能會導致氣候變化和海平面上升，進而影響全球生態系統。

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AMOC系統恐2030年崩潰 引發沿海洪水

據外媒報道，美國科學促進會在5月16日發表一項研究發現，海洋「傳送帶」AMOC的減弱，導致美國東北部沿海地區每年增加多達8天的洪水情況。在2005年至2022年間，該地區有高達50%的洪水事件都與AMOC減弱有關。

倫敦大學學院海洋與氣候科學教授索納利（David Thornally）解釋，AMOC影響美國東北部沿海地區海平面上升，主要有兩個原因：

當AMOC減弱時，水體密度降低，會佔據更多空間，加速海平面上升。同時，較弱的AMOC也會影響墨西哥灣流，導致水流回流到沿海陸架，進一步加劇沿岸海平面上升。

美國國家海洋暨大氣總署地球物理流體動力學實驗室研究作者兼計畫科學家張立平（Liping Zhang）表示，研究首次證實了AMOC的減弱對洪水頻率有顯著影響。並強調，在氣候變暖的背景下，「海平面上升」是一個棘手的社會議題：

沿海洪水可能重塑沿海環境，對沿海地區的生命和基礎設施構成威脅。

科學家們警告，AMOC系統可能在2030年就會崩潰，將引發「高影響事件」。愛爾蘭梅努斯大學的海洋學家麥卡錫（Gerard McCarthy）認為，新研究展示了AMOC系統如何幫助預測海岸極端海平面情況，對科學界極具重要性。

同場加映：天文台分析香港海嘯4大因素

根據2025年的最新評估，南海海槽在未來30年內發生8至9級地震的概率已提升至75% - 82%。 日本地震海嘯專家強調，若該處發生大地震，日本關東至九州一帶的太平洋沿岸有可能面臨超過10米的巨大海嘯。

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香港天文台早前作出分析，一旦南海海槽發生地震，不排除會引發香港海嘯。天文台解釋，由於南海海槽比日本海溝較接近香港，當該處發生大地震時，香港也可能記錄到輕微的水位異常。天文台表示，當南海海槽發生地震時，海嘯波大約會在地震發生約6小時後抵達香港東南部海域，並在其後約1至2小時陸續抵達香港西北沿岸。

在考慮多種地震滑移分布後，海嘯模擬結果顯示若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響；而8.0級地震則僅會對香港帶來輕微水位異常，不一定能察看得到。届時有4項因素會影響到達香港的實際海嘯波振幅：

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同場加映：地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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