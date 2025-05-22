糖尿病｜糖尿患者血脂易超標增血栓風險　他汀類藥物助控膽固醇水平

糖尿病患者若同時膽固醇超標，他們出現心血管疾病的機會，會比正常人高並增加致命風險。有內分泌及糖尿科專科醫生表示，不少患者對服用降膽固醇藥物感抗拒，誤解可單靠飲食和運動來控制，但其實服藥控制膽固醇對身體效益多，相反，曾有病人因拒服藥導致血管栓塞，最終要接受「通波仔」手術，提醒市民應及早診治膽固醇問題。

內分泌及糖尿科專科醫生張偉成指出，二型糖尿患者多數有肥胖及血脂水平超標（即高膽固醇）。糖尿病因胰島素抗性，會影響肝臟及令其製造更多壞膽固醇和三酸甘油脂，導致容易膽固醇超標。當血糖水平過高也影響肝臟，使膽固醇水平升高。

病人戒口控制膽固醇失效最後血管栓塞

糖尿病人患中風、心臟病及「糖尿腳」風險，比正常人高出1.5至2倍。若同時患高膽固醇，風險將增加到4倍。張醫生補充：「正常人的壞膽固醇水平建議不高於3 mmol/L；介乎40至75歲的糖尿病患者，有關水平不應高於1.8 mmol/L。若已患心臟病，壞膽固醇水平更應限制於1.4 mmol/L或以下，由此可見，指標因應病情大幅收緊，單靠戒口做運動是很難達標的。」

不少人忌諱服用降膽固醇藥，冀嘗試以「戒口」作控制，但效果通常有限。曾有60多歲糖尿病男患者嘗試戒口多年，仍未能成功控制膽固醇水平，導致血管栓塞7成，最後需緊急「通波仔」。

飲食運動難全面控制壞膽固醇

膽固醇對血管的破壞是累積的，研究指出利用膽固醇水平值、患病年期，可計算出患者何時出現心血管疾病風險。舉例一名40多歲男子，驗出壞膽固醇值超標、即4.2 mmol/l，男病人會於70多歲時出現中風或心臟病發風險。故越早治療，中風心臟病則越遲出現。美國糖尿病協會（ADA）建議患者採用中至強度藥物控制壞膽固醇水平。他們若每降1 mmol/l壞膽固醇，可減低中風及心臟病發風險21%；無論患者的壞膽固醇是由4 mmol/l 降到3 mmol/l，又或者是由3 mmol/l降到2 mmol/l，中風及心臟病發風險都是降低21%，反映壞膽固醇不太高毋須用藥的想法並不正確。

他汀類藥物屬控制膽固醇的一線治療

他汀類藥物是控制膽固醇的一線治療藥物，具多樣性功能包括降低患者的中風及心臟病風險，穩定血管內的粥樣硬化斑塊及減少脫落，另有抗氧化及抗炎作用，有助保護血管。相比其他降膽固醇藥物，例如抑制腸道功能來控制膽固醇的藥物，他汀類藥物的效果比較有成效，視乎劑量可降低介乎3至5成有關水平，前者只降低約2成水平。

曾有病人服用副廠生產的他汀類藥物，有肌肉痛副作用，最後改服正廠藥物後，肌肉痛問題有緩解。張醫生表示，降膽固醇治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

▲ 內分泌及糖尿科專科醫生 張偉成