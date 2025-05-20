新手媽媽｜黃翠如分享月子餐1款食物惹爭議　網民指太寒涼：老咗就知味道【附坐月食療推介】

【黃翠如/蕭正楠/新手爸媽/月子餐】43歲的黃翠如與蕭正楠婚後積極造人，曾經歷一次流產後，今年3月終如願誕下兒子「哈哈」成為新手爸媽，一家三口幸福美滿。有子萬事足的翠如更密集式分享湊仔經，繼早前自爆患「媽媽手」後，近日就分享坐月時吃過的月子餐，見她分享的膳食中，其中一樣食材被指寒涼，不宜坐月時食用，有網民還表示：「老咗就知味道！」

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黃翠如坐月｜翠如抱寶寶抱到有媽媽手

翠如與老公蕭正楠榮升父母後，雖然忙於照顧初生的兒子哈哈，連樣子也變得憔悴，但兩人不辭勞苦，凡事親力親為照顧兒子，蕭正楠更笑稱自己是「幸福殘」，翠如亦樂於分享育兒樂，足見他們很享受做爸媽。蕭正楠湊仔之餘，又不忘返內地開演唱會吸金賺奶粉錢，而老公不在家的日子，翠如就忙上加忙。

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翠如早前還自爆患上「媽媽手」：「因為我的手一直都沒甚麼力氣，因為是新手媽媽的關係，不會抱寶寶，不會餵寶寶，所以現在已經手腕裡面拉傷了，用護腕綁住，能讓手受力好一點，抱寶寶會好點。」患上「媽媽手」的母親不但拇指近手腕處會持續痛楚，有時連前臂都有像針拮的感覺，屈曲拇指有時更有電擊般的劇痛。

黃翠如坐月｜分享月子餐被指食材寒涼

至近日，翠如再分享坐月期間吃過月子餐，竟引起網民熱烈討論。從影片中可見，翠如介紹的月子餐下午茶相當豐富，食材包括士多啤梨、藍莓及冰糖雪耳紅棗燉木瓜等，她自言最愛吃的正是這一款燉木瓜，還稱自己是「愛瓜人士」，負責拍片的蕭正楠則投訴老婆每次也不留一點給他吃，翠如即坦白說：「如果好食我就唔會留俾人啦，份量大，我就留少少俾你。」兩公婆打情罵俏，不用吃糖水也甜到漏！

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有網民見到翠如大啖食，紛紛留言表示好滋味，但亦有網民指木瓜和雪耳太過寒涼，產婦不應吃這些，亦不宜吃過多水果，甚至留言表示：「食咁寒淡老咗就知味道！」有網民就反駁，水果高纖幫助排便，對身體有益，認為新手媽媽保持愉悅心情最重要，外人不應指指點點。

翠如同時還介紹了晚餐，當晚有蔥爆雞煲、陳皮薑絲蒸斑片、山藥炒粟米等，而老公卻叫了炸雞，令到翠如也忍不住偷吃一口，再吃自己的健康餐，見她笑得開懷，相信翠如坐月坐得很開心，這才是最重要的！

同場加映：【坐月食療】產婦坐月不宜飲開水 改飲炒米茶助增強體質補充營養

其實媽媽不論自然分娩抑或開刀生仔，產後都會元氣大傷，中國傳統上產後媽媽需坐月調理身體，透過坐月中醫中藥、休養避風及切合體質的飲食，以減低患產病的機會。產後食療多樣，有指就連飲水也要留意，宜改飲用炒米茶為佳。

▲ 炒米茶有三色炒米茶，即紅米、黑米、糙米、芝麻等。（圖片提供︰祖祖媽月子私房菜）

新手媽媽坐月食療｜4種炒米茶食譜

炒米茶不是只有炒白米，更有三色炒米茶，即紅米、黑米、糙米、芝麻等，它們有不同功效︰紅米可養心補血、黑米補腎、糙米健脾、芝麻暖脾生津。

陳皮五彩炒米茶︰ 陳皮可紓緩作悶反胃感、腹脹、排除腸管內積氣等情況，增加食慾。

陳皮可紓緩作悶反胃感、腹脹、排除腸管內積氣等情況，增加食慾。 無花果海玉竹炒米茶︰ 無花果健脾消食、潤腸通便、降血脂、降血，而海玉竹是補而不燥，具滋養氣血、除風熱、除煩、止渴生津的功效。

無花果健脾消食、潤腸通便、降血脂、降血，而海玉竹是補而不燥，具滋養氣血、除風熱、除煩、止渴生津的功效。 南棗桂圓炒米茶︰ 南棗可滋腎養肝、健腦安神、活血強心、改善循環、止咳嗽；桂圓可助提高機體免疫功能、補心安神和解水腫。

南棗可滋腎養肝、健腦安神、活血強心、改善循環、止咳嗽；桂圓可助提高機體免疫功能、補心安神和解水腫。 紅棗桂圓杞子炒米茶︰紅棗可補血養氣、增強免疫力，而杞子具明目、抗疲勞、保肝的作用。

新手媽媽坐月食療｜2種製作方法

煲水泡茶︰

先把乾米用慢火炒微白至金黃色，把炒好的米攤涼，然後將炒米茶及食材（不要茶袋）放煲中以1.5公升水大火煮20分鐘，再焗25分鐘放進保溫壺便可飲用。

焗茶︰

先把乾米用慢火炒微白至金黃色，然後把炒好的米攤涼，攤涼後把食材及炒米放進茶袋，將茶包以滾水放進茶壺焗45分鐘便可飲用。

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