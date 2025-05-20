  • 29°C
香港時間：2025520日 (二) 20:58

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新手媽媽｜黃翠如分享月子餐1款食物惹爭議　網民指太寒涼：老咗就知味道【附坐月食療推介】

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 11 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

黃翠如的月子餐很豐富，但卻被網民質疑食材太寒涼。

【黃翠如/蕭正楠/新手爸媽/月子餐】43歲的黃翠如蕭正楠婚後積極造人，曾經歷一次流產後，今年3月終如願誕下兒子「哈哈」成為新手爸媽，一家三口幸福美滿。有子萬事足的翠如更密集式分享湊仔經，繼早前自爆患「媽媽手」後，近日就分享坐月時吃過的月子餐，見她分享的膳食中，其中一樣食材被指寒涼，不宜坐月時食用，有網民還表示：「老咗就知味道！」

點擊圖片放大
+4
+3

黃翠如坐月｜翠如抱寶寶抱到有媽媽手

翠如與老公蕭正楠榮升父母後，雖然忙於照顧初生的兒子哈哈，連樣子也變得憔悴，但兩人不辭勞苦，凡事親力親為照顧兒子，蕭正楠更笑稱自己是「幸福殘」，翠如亦樂於分享育兒樂，足見他們很享受做爸媽。蕭正楠湊仔之餘，又不忘返內地開演唱會吸金賺奶粉錢，而老公不在家的日子，翠如就忙上加忙。

最新影片推介:

童學園
校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

翠如早前還自爆患上「媽媽手」：「因為我的手一直都沒甚麼力氣，因為是新手媽媽的關係，不會抱寶寶，不會餵寶寶，所以現在已經手腕裡面拉傷了，用護腕綁住，能讓手受力好一點，抱寶寶會好點。」患上「媽媽手」的母親不但拇指近手腕處會持續痛楚，有時連前臂都有像針拮的感覺，屈曲拇指有時更有電擊般的劇痛。

黃翠如坐月｜分享月子餐被指食材寒涼

至近日，翠如再分享坐月期間吃過月子餐，竟引起網民熱烈討論。從影片中可見，翠如介紹的月子餐下午茶相當豐富，食材包括士多啤梨、藍莓及冰糖雪耳紅棗燉木瓜等，她自言最愛吃的正是這一款燉木瓜，還稱自己是「愛瓜人士」，負責拍片的蕭正楠則投訴老婆每次也不留一點給他吃，翠如即坦白說：「如果好食我就唔會留俾人啦，份量大，我就留少少俾你。」兩公婆打情罵俏，不用吃糖水也甜到漏！

點擊圖片放大
+7
+6

有網民見到翠如大啖食，紛紛留言表示好滋味，但亦有網民指木瓜和雪耳太過寒涼，產婦不應吃這些，亦不宜吃過多水果，甚至留言表示：「食咁寒淡老咗就知味道！」有網民就反駁，水果高纖幫助排便，對身體有益，認為新手媽媽保持愉悅心情最重要，外人不應指指點點。

翠如同時還介紹了晚餐，當晚有蔥爆雞煲、陳皮薑絲蒸斑片、山藥炒粟米等，而老公卻叫了炸雞，令到翠如也忍不住偷吃一口，再吃自己的健康餐，見她笑得開懷，相信翠如坐月坐得很開心，這才是最重要的！

同場加映：【坐月食療】產婦坐月不宜飲開水　改飲炒米茶助增強體質補充營養

其實媽媽不論自然分娩抑或開刀生仔，產後都會元氣大傷，中國傳統上產後媽媽需坐月調理身體，透過坐月中醫中藥、休養避風及切合體質的飲食，以減低患產病的機會。產後食療多樣，有指就連飲水也要留意，宜改飲用炒米茶為佳。

炒米茶有三色炒米茶，即紅米、黑米、糙米、芝麻等。（圖片提供︰祖祖媽月子私房菜）

新手媽媽坐月食療｜4種炒米茶食譜

炒米茶不是只有炒白米，更有三色炒米茶，即紅米、黑米、糙米、芝麻等，它們有不同功效︰紅米可養心補血、黑米補腎、糙米健脾、芝麻暖脾生津。

  • 陳皮五彩炒米茶︰陳皮可紓緩作悶反胃感、腹脹、排除腸管內積氣等情況，增加食慾。
  • 無花果海玉竹炒米茶︰無花果健脾消食、潤腸通便、降血脂、降血，而海玉竹是補而不燥，具滋養氣血、除風熱、除煩、止渴生津的功效。
  • 南棗桂圓炒米茶︰南棗可滋腎養肝、健腦安神、活血強心、改善循環、止咳嗽；桂圓可助提高機體免疫功能、補心安神和解水腫。
  • 紅棗桂圓杞子炒米茶︰紅棗可補血養氣、增強免疫力，而杞子具明目、抗疲勞、保肝的作用。

新手媽媽坐月食療｜2種製作方法

煲水泡茶︰

先把乾米用慢火炒微白至金黃色，把炒好的米攤涼，然後將炒米茶及食材（不要茶袋）放煲中以1.5公升水大火煮20分鐘，再焗25分鐘放進保溫壺便可飲用。

焗茶︰

先把乾米用慢火炒微白至金黃色，然後把炒好的米攤涼，攤涼後把食材及炒米放進茶袋，將茶包以滾水放進茶壺焗45分鐘便可飲用。

相關內容：

新手爸媽︱黃翠如產後兩個月即患「媽媽手」 治療師教簡單方法3周斷尾

新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】

黃翠如懷孕｜黃翠如晒嬰兒用品意外洩露BB性別　網民建議：可以同洪永城對親家

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

新手爸媽︱黃翠如產後兩個即患「媽媽手」 治療師教簡單方法3周斷尾
10:00 2025/05/08
新手爸媽︱黃翠如產後兩個即患「媽媽手」 治療師教簡單方法3周斷尾
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
19:10 2025/03/24
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】
14:00 2025/03/17
新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】

你可能感興趣

新手爸媽︱黃翠如產後兩個即患「媽媽手」 治療師教簡單方法3周斷尾
10:00 2025/05/08
新手爸媽︱黃翠如產後兩個即患「媽媽手」 治療師教簡單方法3周斷尾
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
19:10 2025/03/24
新手媽媽｜麥明詩黃翠如輪住生B爭做親子網紅　陳凱琳「KOL吸金女王」地位受威脅
新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】
14:00 2025/03/17
新手爸媽｜黃翠如卸貨在即晒超大孕肚　蕭正楠爆太太日日胎教：每晚自言自語【附4大胎教法】
產前產後 新手爸媽 黃翠如 蕭正楠 食譜

最高瀏覽

大洪水︱科學家預警大西洋環流系統恐2030年崩潰　海平面上升威脅沿海地區生命
大洪水︱科學家預警大西洋環流系統恐2030年崩潰　海平面上升威脅沿海地區生命
急症室最長等候時間（05月20日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月20日 時間16:05）
舞蹈尖子︱ANSONBEAN無預警宣布暫別娛圈　名校出身赴英留學回港讀科大媽咪超猛料
舞蹈尖子︱ANSONBEAN無預警宣布暫別娛圈　名校出身赴英留學回港讀科大媽咪超猛料
炫富惹禍｜17歲女星出席學校活動疑戴奢華耳環值$249萬　連累公務員父親遭徹查：耳環是仿品
炫富惹禍｜17歲女星出席學校活動疑戴奢華耳環值$249萬　連累公務員父親遭徹查：耳環是仿品
黃秋生兒子︱罕有騷長子黃一一做模特兒型男照片　黃秋生：乜真係咁似咩？
黃秋生兒子︱罕有騷長子黃一一做模特兒型男照片　黃秋生：乜真係咁似咩？