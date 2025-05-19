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親子服飾︱SKECHERS全新熊貓系列圖案Tee　D’Lites鞋款首度搭載新科技

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 7 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

Panda Pack率先帶來Panda Tee，布料選用100%純棉，柔軟親膚，適合一家大小於日常穿著。

【熊貓/SKECHERS】近期熊貓魅力席捲全城，美國人氣休閒及運動鞋履品牌SKECHERS承接熱潮，推出全新Panda Pack熊貓系列，將品牌代表作──黑白主調的 D’Lites 鞋款角色化，化身慵懶又可愛的熊貓 IP，正式進軍時尚角色元宇宙！作為角色首發單品，Panda Tee 率先亮相，以可愛插畫與俐落剪裁開啟風格與舒適兼備的穿搭實驗。而女裝鞋更特別推出Hands Free Slip-ins®: D'Lites，將SKECHERS Hands Free Slip-ins®站立穿脫科技注入D'Lites，讓一家大小都能感受「All Around Comfort」的穿著樂趣。

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D’Lites變身熊貓公仔登場　展現愜意黑白美學

SKECHERS最標誌性的D’Lites鞋款，以黑白色調見稱，仿如熊貓的天生配色。設計團隊正是由此汲取靈感，將黑白美學延伸。D’Lites搖身一變成為可愛角色，化身Panda Pack的靈魂角色。這隻全新角色以粗線條勾勒，展現慵懶又可愛的姿態，不論是坐姿、攤睡、站立，皆流露出愜意氛圍，展現放鬆自在的生活態度，呼應「All Around Comfort」主題，完美傳遞出SKECHERS一貫的舒適理念。

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100%純棉Tee率先推出　親子潮人解鎖至「熊」穿搭

Panda Pack率先帶來Panda Tee，布料選用100%純棉，柔軟親膚，適合一家大小於日常穿著，無論是親子旅行、假日休閒或朋友聚會，都能輕鬆解鎖趣味與風格兼備的熊系造型。設計以「角色穿搭」為靈感核心，從簡約slogan到大型熊貓圖案，設計可愛十足又不失品味，為今季造型增添一抹療癒笑意。

 成人推出多款T-shirt設計，以不同熊貓圖案展現趣味風格。其中一款排字設計更特別地將左右兩側的字母放大，模仿熊貓的黑色耳朵，設計別出心裁；亦有熊貓攤睡的插畫，呈現慵懶舒適的神態。顏色上，系列採用黑白對比與低飽和色系，如淺啡、紫霧粉、淺藍等，展現現代感，同時呼應春夏自然色彩主題。

今次亦同步推出童裝T-shirt系列，設計與成人款一一對應，打造貼心的親子造型選擇，以淺啡、粉藍等柔和色調演繹溫暖風格，讓父母與孩子輕鬆展現穿搭默契，穿出自在又有溫度的生活美學。

D'Lites首度搭載Hands Free Slip-ins®科技　熊貓主調鞋款同步登場

延續系列靈感，Panda Pack同步推出多款成人及小童D’Lites鞋款，演繹從頭到腳的熊貓系穿搭。是次全新女裝鞋Hands Free Slip-ins®: D'Lites，首度將品牌王牌舒適科技SKECHERS Hands Free Slip-ins®站立穿脫科技注入D’Lites經典輪廓，配合專利Heel Pillow™鞋跟設計，讓用家無需彎腰或動手即可輕鬆穿上鞋履，實現解放雙手、「一秒閃穿，即穿即走」的便捷穿脫體驗。另外，D’Lites亦配有Air-Cooled Memory Foam®透氣記憶棉鞋墊，帶來舒適且穩定的承托效能。鞋面採用多層皮革、網布及針織物料拼接，結合條紋鞋帶細節，設計感與機能兼備。加上1.5吋加高鞋跟，修飾身形比例，為穿搭增添時尚感。

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另外，系列亦包括多款經典D’Lites鞋款，男裝及女裝延續輕盈緩震中底、網布拼皮革鞋面與標誌性厚底設計，提供全天候舒適步行體驗；童裝鞋款則配備魔術貼設計，方便小童自行穿脫，滿足不同年齡層所需。整體色系以Panda Pack的黑白為主調，並融入柔和粉系色調，為日常穿搭帶來療癒系新選擇。

為慶祝 Panda Pack 系列登場，凡於香港及澳門專門店消費折實滿$1,500，當中包括任何Panda Tee系列或D’Lites系列鞋履產品，即可獲SKECHERS Panda雙面手提袋乙個 (價值$199)。此外，於銅鑼灣及啟德SOGO童裝專櫃消費折實滿$800，當中包括任何Panda Tee系列或D’Lites系列鞋履產品，即可獲SKECHERS Panda雙面手提袋乙個 (價值$199)，數量有限，送完即止。

SKECHERS Panda Pack D’Lites系列產品現已於全線SKECHERS 香港及澳門專門店及官方網店有售；Panda Tee系列產品則只限部份香港及澳門專門店及官方網店有售。

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