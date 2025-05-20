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家庭關係｜家人間溝通小心禍從口出　專家教避免引爆地雷：1類話語是大忌

家事百科

發布時間： 13 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

家人間溝通小心禍從口出，專家教避免引爆地雷，1類話語是大忌。

家庭對話最忌「刀光劍影」，偏偏許多人把反問句磨得鋒利，句句見血而不自知。職場廝殺已夠疲憊，何苦把審訊室氛圍帶回蝸居？

「你估我係你工人咩？」這類反問猶如冷箭。會計師林太常對丈夫甩出這句，直到有晚看見女兒對菲傭叉腰學舌：「你估我係你阿媽咩？」方才驚覺，那些帶刺的反問早化作基因，在血緣裡悄悄複製。

反問句最毒在「隱形否定」。劉太教小五兒子做功課，見他玩橡皮碎屑，脫口便刺：「係咪嫌阿媽命長？使唔使送你去少林寺練專心？」孩子當場摳爛作業簿。後來得到醫生教路，改說：「我見你手郁郁想抖氣，不如計時專心做十五分鐘，換五分鐘砌模型？」不過三日，數學題竟能安靜做完三頁。

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與年青人溝通更忌「插刀式反問」。陳先生見女兒凌晨追星，怒道：「個韓星識得你咩？使唔使幫你買機票去首爾瞓街排隊？」少女摔爛全家福離家出走。後來父親改發訊息：「阿女，我驚你聽日返學冇精神，不如試試十二點前熄燈？」凌晨兩點收到回覆：「知啦，而家瞓啦老竇。」語氣雖倔，房裡燈到底滅了。

夫妻間「反問地雷」殺傷力堪比核爆。保險經紀阿Kay與丈夫冷戰時甩出：「你係咪當我透明㗎？信唔信我聽日就搬走？」這類末日式反問，往往成為壓垮關係的最後一噸磚頭。醫生教他們改用「我訊息」：「我想同你傾偈，我坐响度等你。」兩公婆後來養成習慣，每逢週末去維園邊行邊講：「今日邊句說話最刺耳？」

改善溝通不妨從「戒反問」開始。將「點解次次都要人催？」改成「不如試試調兩個鬧鐘？」；把「係咪要我跪低先肯改？」換作「我陪你諗辦法」。話語溫度升一度，關係堅冰自會消融三分。

值此國際家庭日，願諸君收起言語利刃，常備暖語棉衫。畢竟血濃於水，何苦用反問在至親心口刻字？今晚歸家記得說句：「落雨濕濕，飲碗湯先啦。」總好過問：「係咪要我就死先肯準時返屋企？」

祝你國際家庭日快樂。

延伸閱讀：育兒專家解構5句說話　有助培育孩子自信心

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撰文 : 陳鴻醫生（精神科） 香港心理衞生會教育及預防小組委員

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