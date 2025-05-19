職工會修例｜收境外來歷不明捐款如何處理？　孫玉菡：搵警察

《職工會修訂條例草案》規定職工會在接受境外勢力提供的資助或捐贈前須向登記局局長申報，說明資金來源及用途等，經批准後方可接受。今日法案委員會上，勞聯周小松關注，若有人惡意捐款，在英國「每個月都入條數給我」，行政上應如何處理；收到來歷不明的捐款，無退回途徑，資金應如何處理。

勞福局局長孫玉菡表示，收境外捐款前應先得到准許，如果「先收錢」已屬違法，「如果惡意畀你你報警啦！佢係整蠱你嘅。」他重申如認為匯款人惡意捐款，「唔應該搵我哋、而係要搵警察。」至於無法退回資金的處理，他指將提交書面回應。

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周小松會後對記者表示，條文有寫明如預先不知情，應在發現捐款後14日內以指定表格提交申請，所以不擔心因未提前申報而誤墮法網。他說，反而更擔心因須不斷申報，造成行政上的麻煩，希望指定表格不會太過複雜。

至於如何確定匿名匯款者是否有惡意，他指較難判斷，之前亦未遇過，只是情境假設，相信是極端情況。

勞工處：杯葛會議不構成「妨礙工作」

出售資產方面，周小松詢問，有會員呼籲杯葛不出席會議、投票推翻大會決定，會否構成「妨礙或阻止管理人執行決定」。勞工處指，會員代表大會上投票授權才能出售資產，且會員可以表達不同意見，不構成「妨礙工作」。

登記局：草案下外傭符「通常居住」條件

周小松亦關注，《入境條例》規定外傭等不可以視為「通常居住」，但今次條例草案容許並非通常在港居住的人作為職工會的會員。職工會登記局局長畢咏彤指，草案中的「通常居住」並未跟隨《入境條例》定義，而是一般理解是否實際上經常在港居住，又指現實已有外傭工會，且外傭符合經常在港居住條件、可以成立工會。

規管對象為經選舉產生成員 包括顧問

多位議員關注條文中對「理事會成員」、「職員」及「受薪人員」的定義。畢指出，理事會是經過職工會選舉得出，除核數師之外，所有「理事會成員」都是職工會「職員」，有否受薪不是重點；而「受薪人員」指由職工會聘請協助日常運作，並非選舉而來；強調今次法律的規管對象是經選舉選出來的對象，也包括顧問等在內。

孫玉菡進一步解釋，核數師在職工會內沒有「話事權」，只是負責核數，故不在本法律的規管範圍內。

此外，條例草案訂明，登記局局長基於維護國家安全的需要，拒絕職工會登記或合併申請的決定，將不設法定上訴機制，然而有關決定可被司法覆核。之前會議上，有議員關注被拒絕申請人是否有申訴機會。畢咏彤今日表示，為符合普通法自然公義的原則及程序， 局長在作出拒絕決定前，會考慮是否有需要給予陳詞或書面申述的機會，亦會按個別情況諮詢相關部門及律政司。

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