宅男女神︱前TVB小花埃及自由行遇不快事件　 回答兩個字後被要求收過路費：感覺荒謬

【陳欣茵 / 埃及 / 自由行 / 宅男女神】曾主持《#後生仔傾吓偈》、《學是學非》等TVB節目的藝人陳欣茵在2023年離開大台，轉型當KOL，專心經營自己個人網絡平台，不時在社交網分享生活點滴。

陳欣茵在今個月初迎來29歲生日，與一位女性友人去埃及自由行，她亦陸續在社交平台分享旅遊靚相，可是早前她拍片憶述當日抵步卻遇不愉快事件，稱：「剛在出境時有個人懷疑係入境處人員，佢企正檢查護照嘅counter旁，突然問『你從那裏來？』，佢竟然講普通話？！我答『hong kong』佢話『一百塊美金過路費！』」

她並在影片打上「感覺荒謬」四個字表示當時感受，雖然對方後來稱只是「開玩笑」，但對當地印象已大打折扣。

【離開大台】陳欣茵與TVB完約變自由身 前「J2女神」預告努力拍YouTube

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宅男女神︱回程再遇類似事件

另外，陳欣茵在回程時又有類似經歷，說：「過安檢時，搬行李時有一個穿制服嘅職員，附近有其他執法人員，又話『tips tips，小費小費』。心諗，吓我自己搬行李都ok，原來喺埃及幾常見，只無視同扮聽唔明，循例答就ok。」

不過，她今次旅遊並非全程遇不快事件，因為在兩周前仍身在埃及的她，曾在個人社交平台發文，當時大約進行到旅程的一半她表示：

兩個女生在埃及日與夜

人生bucket list checked

見到金字塔果刻好感動

埃及古文明真係好獨特 無一個地方可以取替

4月係佢哋冬天尾 開始夏天

比想像中無咁熱 有微風吹都幾涼爽 啲人話：埃及好危險。。偷呃拐騙樣樣齊

暫時旅程一半 已經遇到太多好人好事

好想幫依個地方澄清 等旅程完畢再總結一下

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