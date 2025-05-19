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公務員恩恤假｜楊何蓓茵：會考慮能否放寬恩恤假至「兄弟姊妹」

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 5 小時前

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公務員事務局局長楊何蓓茵表示，將研究公務員恩恤假研放寬至「兄弟姊妹」。（資料圖片）

去年4月起，所有在職政府僱員，均可因結婚或家屬身故每次放取最多三天的婚假或恩恤假。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，會考慮能否將公務員恩恤假放寬至「兄弟姊妹」。

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現時「家屬」定義不包括兄弟姊妹。今日立法會公務員及資助機構員公事務委員會上，工聯會議員黃國指出，中國人重視兄弟姊妹關係，恩恤假既納入女婿/媳婦「姻親」，兄弟姊妹「血親」更應納入其中。楊何蓓茵表示，會研究相關建議。

楊何蓓茵說，自從婚假和恩恤假於去年4月開始推行，至去年年底，已有共約2 800位政府僱員的婚假申請獲批，另有約8 000位政府僱員的恩恤假申請獲批。

育兒假以時計  楊何蓓茵：行政上複雜

至於今年4月起推行的育兒假，局方表示，現時約有1.2萬位公務員符合申請育兒假的資格。勞工界議員周小松表示，現時育兒假以半日或一日為計算單位，有公務員希望能夠改為以小時計算，可以更有彈性照顧子女。

楊何蓓茵表示，如果改以每兩小時作為計算單位，若有僱員返回工作崗位時遲到，部門主管可能因此而計算多一節時數，認為行政上會較複雜；又建議使用積存的補假，作為短暫離開工作崗位之用。

楊何蓓茵︰暫未計劃增加男性侍產假

對於有議員建議男性侍產假由5天增至7天，楊何蓓茵說，由於考慮增加同事的福利須平衡公帑的運用，暫時未有計劃增加侍產假的日數，但政府會繼續多管齊下，提出鼓勵生育的措施。

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