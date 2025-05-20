DSE2025︱教育局5.23一連兩天辦高中出路資訊展　理大科大設聯招諮詢日

【教育局/理大/科大/DSE】中學文憑試將於7月中旬放榜，不少應屆考生或高中生已積極為升讀大學作準備。教育局將於5月23及24日舉辦「多元出路資訊Show 2025」，以協助學生規劃升學及就業。同時，香港理工大學及香港科技大學亦分別於本周六（24日），為今年的JUPAS申請人提供最新課程資訊。

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入大學準備︱教育局高中出路展覽會 免費入場

教育局「多元出路資訊Show 2025」將於本周五及六（23、24日）在灣仔會展舉行，展覽會將向高中學生、家長及教師，提供不同出路的最新資訊，協助學生在規劃升學途徑及就業出路作好準備。

屆時，約30間專上院校和機構會設攤位，介紹經本地評審的專上課程，包括獲納入政府各項資助計劃的課程、職業專才教育課程，及應用學位學士課程等，同場亦會介紹各大升學資訊平台，包括經評審專上課程資料網（iPASS）、專上課程電子預先報名平台（E-APP）、自資專上教育資訊平台（Concourse）及資歷架構等。



此外，學友社、香港青年協會及香港基督教女青年會將會為學生提供升學及就業輔導。大會亦會舉辦多場講座介紹多元出路、升學準備及策略，以及讓專上學生分享經驗。各大院校與業界代表也會提供不同專上課程、職場發展的第一手資訊。

▲ 教育局「多元出路資訊Show 2025」將於本周五及六（23、24日）在灣仔會展舉行。

教育局「多元出路資訊Show 2025」 日期： 2025年5月23、24日 時間： 上午10時至下午6時 地點： 香港會議展覽中心展覽廳1B 費用： 免費入場，無需預先登記 詳情： 活動網頁

入大學準備︱理大周六辦聯招課程諮詢日

大學方面，香港中文大學、香港浸會大學、香港城市大學等，早前已舉行本科課程諮詢日，而理大將於本周六（24日）舉行「聯招課程諮詢日」讓大學聯招（JUPAS）申請人了解最新的課程資訊，以便在 7 月中下旬「修改課程選擇」限期前再次評估及更改其課程選擇。

諮詢日當天將舉辦2場「入學攻略與彈性收生安排」專題講座，為DSE考生講解最新入學資訊、JUPAS選科策略，而各學院教授、代表會即場解答課程資訊，學生代表亦會分享校園生活及入學面試心得，讓申請人更深入了解心儀學科的入學要求和課程特色，並親身感受校園學習氛圍。

▲ 理大將於本周六（24日）舉行「聯招課程諮詢日」，讓大學聯招（JUPAS）申請人了解最新的課程資訊。

理大「聯招課程諮詢日」 日期： 2025年5月24日 時間： 上午10時至下午1時 地點： 理大Z座 詳情： 大學網頁

入大學準備︱科大辦「開箱科大入學路」

科大往年曾舉辦「開箱科大入學路」反應熱烈，獲不少學生、家長及老師大力支持。科大同樣將於本周六舉辦「開箱科大入學路」活動，提供實用的入學資訊，協助應屆及來屆文憑試考生、國際資歷升學的考生，了解科大理學院、工學院、工商管理學院、人文社會科學學院及跨學科學院的學科、熱門課程及學習機會。

同時會設有入學講座剖析聯招排位攻略、了解聯招排位誤區、2025彈性收生安排、選修科目要求及第六科額外加分計算法 。屆時，可向不同學院的教授及學長學姐交流，獲得第一手的課程資訊及發展機會，包括實習、海外交流等。

▲ 科大將於本周六舉辦「開箱科大入學路」活動，提供實用的入學資訊。

科大「開箱科大入學路」 日期： 2025年5月24日 時間： 上午10時至下午1時 地點: 聖公會鄧肇堅中學（香港灣仔愛群道9號） 詳情： 相關網頁

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