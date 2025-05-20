再出發大聯盟五周年｜夏寶龍致賀信　促在百年變局中保持定力、堅決鬥爭

香港再出發大聯盟今日舉辦成立五周年主題論壇，港澳辦主任夏寶龍致賀信，由大聯盟秘書長譚耀宗讀出，夏寶龍在賀信中呼籲大家要順應時代發展潮流，主動識變、應變、求變，在百年變局中保持定力，堅決鬥爭，奮發進取，全力支持行政長官及特區政府拼經濟、謀發展、搞建設，團結一致愛國護港，持續深化國際交往合作，積極對接國家戰略，為加快香港由治及興、助力強國建設貢獻更大力量。

論壇主題是「推動教育、科技、人才一體化發展」。身兼大聯盟總召集人的全國政協副主席梁振英、特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄等出席並致辭。

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李家超：香港續向世界開放 絕不因外部挑釁而動搖

李家超表示，面對種種不確定性，香港更要在危機中找機遇，在變局中求突破。他強調，香港會保持引以為傲的自由貿易經濟體地位，維持簡單透明公平的制度，繼續向世界開放，絕不因外部挑釁和霸凌行為而動搖。

鄭雁雄致辭時談及何為「新階段」、何為「更好發展」、何為「更大貢獻」。其中，鄭指出，「更大貢獻」包括：推動一國兩制實踐行穩致遠；面對美國等外部勢力遏制打壓而堅決鬥爭，維護國家根本利益和香港獨特地位；通過改革創新發展新質生產力助力中國式現代化。

鄭雁雄：唔使囉囉攣 香港最安全

鄭雁雄形容，香港與國家一樣，在世界一片亂象中，「風景這邊獨好」，他用粵語稱：

世界立立亂，中國認真掂， 東升好明顯，風水輪流轉， 唔使囉囉攣，香港最安全！

他說，在世界變亂交織的特殊時刻，最需要堅定的是對香港的信心。但提醒，香港社會政治穩定的基礎還需要鞏固，風險隱患猶存，維護國家安全和社會穩定的任務依然繁重，需要高度警惕。

梁振英：大聯盟始終與國家同心 與香港同行

梁振英表示，五年來，大聯盟風雨兼程，始終與國家同心，與香港同行，在加速演進的大變局中，將繼續堅守「一國兩制」，發揮香港的獨特優勢，助力國家全面開放，深化國際交往合作，融入國家的教育、科技、人才發展大局，助力國家建設科技強國、教育強國及提高人才隊伍質量，並為香港的由治及興貢獻力量，譜寫香港再出發的新篇章。

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