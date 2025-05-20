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黃秋生兒子︱罕有騷長子黃一一做模特兒型男照片　黃秋生：乜真係咁似咩？

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撰文： 文體藝online

發布時間： 11 小時前

最後更新： 11 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

黃秋生罕有分享長子黃一一照片。

【黃秋生 / 黃秋生兒子 / 黃一一】現正忙於舞台劇《螳螂捕蟬》演出的影帝黃秋生，在日前於個人社交平台上載數張型男照片，相中人分別穿皮褸戴牛仔帽、穿牛仔褸戴Cap帽，黃秋生寫道︰「估下係邊個？ 乜真係咁似咩？」

雖然秋生沒有寫明相中是誰，不過很多網民留言猜中相中型男就是秋生長子黃一一（原名︰黃睿名），秋生亦在留言逐一回覆證實網民猜對。原來今年29歲的黃一一現時在加拿大生活，並於服裝公司當職經理，今輯型男照客串為品牌做模特兒。

網民紛紛讚黃一一靚仔，同時也有不少留言指始終秋生更有型，甚至有網民向秋生提親︰「有無女朋友，介紹我女兒畀佢，31、28、18，3個歲數。」秋生回應︰「好呀！」

【愛得太遲】黃秋生年少反叛自愧未盡孝道　自爆外表裝冷酷只因一個原因

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黃秋生兒子︱父子合演杜琪峯監製電影《報應》

黃一一曾在2011年客串羅永昌導演、杜琪峯任監製的電影《報應》，在片中與秋生合演父子。不過這位星二代沒由此作踏腳石去當演員，之後負笈美國。可是在2016年，他在當地乘朋友的私家車撞樹翻側入院。當時因秋生正在演舞台劇再加簽證問題，未能與太太同赴美國照顧重傷的兒子。

在港等消息的他更一度擁著母親大哭，幸最後黃一一吉人天相，秋生亦在社交平台寫道︰「我寫呢段係想畀大家知道，遭遇乜嘢困難都唔緊要，擘大眼仍然行得走得，都應該感謝主！」

黃秋生共有3個兒子，與太太吳惠貞育有黃一一及次子黃煜政。另外，在1998年，岑建勳的外甥女Joyce為秋生誕下私生子William，母子在英國居住。

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