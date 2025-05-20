舞蹈尖子︱ANSONBEAN無預警宣布暫別娛圈　名校出身赴英留學回港讀科大媽咪超猛料

【ANSONBEAN/全民造星/聖士提反書院/科技大學】24歲的跳唱歌手ANSONBEAN（陳毅燊），2020年參加ViuTV《全民造星III》勇奪季軍而入行，去年還爆出與歌手張天穎拍拖，事業愛情兩得意，但ANSONBEAN日前卻無預警宣布因心理健康問題需要暫別娛圈，令人震驚！ANSONBEAN名校出身，曾赴英國留學，不過曾被爆中學時期是「超級問題少年」，更試過登上港聞版！

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舞蹈尖子ANSONBEAN︱突刪除IG帳號宣布暫別娛樂圈

ANSONBEAN 5年前以素人身份參加ViuTV《全民造星III》，以大熱姿態奪季軍，翌年簽約寰亞音樂正式出道，出道4年來獲公司力捧，去年他又認愛大他3歲的女子組合Beanies成員張天穎，一切看似順風順水，但有網民於5月7日發現他刪除了整個IG帳號，隨即瘋傳他退出娛樂圈。

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舞蹈尖子ANSONBEAN︱心理健康同精神狀態出問題

直至日前，ANSONBEAN終親自在社交網留言宣布暫別娛樂圈：「我因為心理健康同精神狀態，需要失蹤一段時間，知道咁樣係有啲不負責任，但係亦都希望大家明白。大家唔需要擔心，亦都希望大家繼續加油，繼續努力做自己想做嘅事。」他續指：「希望喺一個更好嘅狀態可以同大家再見，我亦都會記住大家」。

粉絲們紛紛留言祝福ANSONBEAN，希望他休息過後可以重返演藝界，但另一邊廂，原來ANSONBEAN胞弟Ian近日晉身《全民造星VI》99強，相信他將會成為追訪對象。

舞蹈尖子ANSONBEAN︱媽咪背景超猛料與曾志偉熟稔

舞技精湛的ANSONBEAN出道以來被指貌似韓國天王Rain，而且兩者同樣精於舞蹈，其實ANSONBEAN自幼便習舞，因為他的母親林佩佩是3間舞蹈學校的創辦人，現時在佐敦、灣仔和官塘都有分校，而每間校舍均過萬呎；她亦有營運演藝製作公司，因此與很多圈中人熟稔，包括曾志偉，又做過李珊珊和歐陽妙芝參選港姐時的提名人，其公司更曾幫無綫藝人張彥博舉辦過演唱會，背景超猛料。

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舞蹈尖子ANSONBEAN︱中學讀名校聖士提反書院自爆是壞學生

家境富裕的ANSONBEAN與家人住九肚山豪宅，中學讀香港傳統名校聖士提反書院，該校位於赤柱，於1903年創校，校舍面積逾15萬平方米，佔地約40公頃，提供DSE及IB雙軌課程，多年來誕生不少公開試狀元。不過ANSONBEAN卻曾自爆中學有段時間是壞學生：「我中一時成績是中等，到中二可能是反叛期，學校叫做的偏偏不做，還試過因跟同學因小事起衝突而打架，被學校記過。到中三時，因宿舍同房好勤力讀書，讓我知道原來可以玩和讀書是沒衝突，就重新培養讀書興趣。」

舞蹈尖子ANSONBEAN︱曾被爆料14歲曳到上港聞版

ANSONBEAN後來到英國升學，於當地讀戲劇課程，直率的他坦言所讀的學校有點名過於實，覺得是海外升學代理過份追捧，試過跟父母商量不讀，聽媽咪勸喻才繼續學業，在英國留學兩年後，便返港入讀科技大學工商管理系。隨住年紀漸長，ANSONBEAN入行後愈趨定性，媽咪還爆他對自己要求極高！

不過就曾有網民爆料，ANSONBEAN不僅是被學校記過這麼簡單，原來14歲時曾因為貪玩於赤柱大街的排檔簷篷上演一幕「飛簷走壁」，結果墮地撼傷頭要送院治理，因此登上港聞版；在中五時又試過爆開學校鎖跳出圍欄做逃學威龍，結果遭校方停學兩星期。

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