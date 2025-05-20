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三峽車禍｜78歲司機失控撞校門釀3死12傷　CCTV驚險畫面曝光

焦點追蹤

撰文： 黃堯姿

發布時間： 10 小時前

最後更新： 4 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 三峽國中學生遇車禍，3死12傷
  • 78歲司機撞倒學生，原因待查
  • 司機曾獲模範父親，排除酒駕

【三峽車禍／新北市／危險駕駛】台灣新北市昨午（19日）發生嚴重車禍，最新統計傷亡人數，共造成3死、12人輕重傷，而死傷有9人都是三峽國中學生。78歲肇事司機初步調查無醉駕，詳細原因仍在調查中。當時附近閉路電視驚險畫面曝光，驚見私家車一秒撞倒3名女學生。

奪命車禍｜CCTV畫面見一秒內撞倒3人

綜合台媒報道，昨日（19日）下午4時左右正值小學放學時段，在台灣新北三峽北大國小外正有大量接送的家長與學童等候。當時一名78歲余姓司機正開著私家車，將高速駛過斑馬線，事發時有3名女生正在橫過馬路。從附近閉路電視畫面可見，走在最外側的女學生剛好抬頭望向左方，發現肇事汽車迎面衝來，卻完全反應不及閃避，私家車隨即在1秒內撞倒3人。另外兩人聽到撞擊聲，抬頭發現私家車高速撞向她們，嚇得立刻想後退，3名女學生瞬間被撞飛，背包內物品散落一地。

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奪命車禍｜兩12歲好學生不治　40歲母接兒放學遇死劫

肇事車輛在撞人後仍繼續前衝，最終撞上路中分隔島才停止。當場有4人無失去生命跡象，當中包括肇事司機，而肇事司機送院經急救後仍在昏迷，左腿骨折；當場另一位曾失去呼吸心跳的女學生送院後亦恢復生命跡象。惟3人經搶救仍返魂乏術，當中包括2名三峽國中學生和1名40歲的女電單車司機。據悉該名女電單車司機正前往北大國小，接兒子放學回家。

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奪命車禍｜倖存女學生受驚 走慢一步可能已經被撞

據了解，當時其中一名亦正在過馬路的女學生沒被汽車撞到，但也與被撞擊的電單車擦身而過。該名女學生受驚，事後受訪表示，當時她人就在事發的十字路口，肇事私家車自她身後衝向途人。她目擊意外發生後心有餘悸，事後查看傷者，才驚見躺在地上的是自己同學：

若走慢一步，被撞死就是我。

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奪命車禍｜司機曾獲模範父親 疑心臟不適才出事

警方初步排除酒駕，並未發現車內有違禁物品。據了解，肇事余姓司機過去熱心公益，經常做環保義工，還曾榮獲模範父親的殊榮，猜測可能是當時身體不適，才釀成意外。

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