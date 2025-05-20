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全球機械人挑戰賽丨港產STEAM精英擊敗全球對手三港校奪全球總冠軍　聖保祿學校雙料冠軍成大贏家

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 10 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

港產STEAM精英擊敗全球對手三港校奪全球總冠軍。

第二屆全球機械人挑戰賽（Global Marty Challenge）早前圓滿舉行，逾800名中、小學生雲集一堂，運用編程技術，讓機械人展現非凡才藝。比賽戰況激烈，聖保祿學校表現突出，勇奪初中組（Scratch）全球總冠軍及香港區冠軍，成為雙料冠軍！東涌天主教學校（小學部）和觀塘瑪利諾書院分別勇奪高小組（Scratch）及初中組（Python）全球總冠軍，成績斐然！

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是次比賽由英國Robotical Ltd、香港理工大學專業及持續教育學院STEM EdTech Lab、香港聯合國教科文組織協會和教學廿一（Ed21）聯合主辦。目的旨在培養學生對STEAM的興趣，提升創新思維和解難能力。

今年比賽以Marty’s Got Talent」為主題，學生們運用編程技術，讓機械人Marty展現非凡才藝，表演精彩絕倫的藝術表演，顯示學生創意無限，令人目不暇給，最終65隊作品脫穎而出，晉級決賽。

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比賽戰況激烈，聖保祿學校表現突出，勇奪雙料冠軍，包括初中組（Scratch）全球總冠軍及香港區冠軍。東涌天主教學校（小學部）和觀塘瑪利諾書院則分別勇奪高小組（Scratch）及初中組（Python）全球總冠軍，成績斐然！拔萃女書院西貢崇真天主教學校（小學部）則分別奪得香港區初中組（Python）及高小組（Scratch）冠軍。

雙料冠軍的聖保祿學校學生分享團隊合作的喜悅，表示難忘「犧牲」午休時間一起調整程式碼，最終努力獲得回報，並對奪佳績感到非常興奮。獲得高小組（Scratch）全球總冠軍的東涌天主教學校（小學部）學生感謝家長和老師的支持，讓他們堅持不懈完成作品。獲得初中組（Python）全球總冠軍的觀塘瑪利諾書院學生則表示，獲獎是意想不到的驚喜，亦是繼續追夢的動力，更坦言控制機械人的每個動作，都需要無數次測試和解難，過程充滿挑戰。

所有香港賽區入圍隊伍將成為香港代表隊，於本年1月遠赴英國參與「英國教育科技交流團2025」，與Robotical Ltd CEO及當地學校交流，並在國際教育科技展Bett Show展示作品，盡顯香港學子風采。

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獎典禮暨閉幕禮早前於5月9日在旺角舉行，一眾嘉賓致辭時，均讚揚學生的創意和科技應用能力。主辦機構Robotical代表Dr Alexander (Sandy) Enoch透過視訊致辭，盛讚香港參賽學生的創意、科技應用與熱忱令他深受震撼。他期許同學們能運用機械人改善生活，未來造福人群。

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