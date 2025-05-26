捉蛇外籍女｜土瓜灣舖頭雨篷驚現蟒蛇　外籍姐姐徒手扯下放袋拎走

在市區內見到蟒蛇出沒，相信不少人會害怕或不知所措，然而，近日有人在Threads上傳影片，指土瓜灣有店舖的雨篷上驚現大蛇，1名「蛇王」外籍女子見狀徒手將其扯到地上，又放在手上把玩，最後更將其放入膠袋中帶走……

站在一旁的途人喊道「咁鬼大膽嘅佢？」，見到她「制服」大蛇後還有人發出驚訝感嘆的聲音，此事引起網民熱議，亦紛紛稱讚外籍女子大膽，稱她是「蛇王工人姐姐」。有傳媒向業內人士查詢，指影片中的蛇疑似是無毒的緬甸蟒蛇。

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捉蛇外籍女｜外籍女徒手捉蛇 繞手臂把玩

影片中配有字幕「土瓜灣印尼姐姐捉到隻蛇，喺舖頭頂部」；片中見到有店舖的雨篷頂上盤踞著一條褐色斑點的大蛇，1名戴頭巾的外籍女子踩上矮凳，徒手捉蛇，一旁有女途人說道「佢唔驚㗎」，現場還有其他途人的驚訝聲。

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女子將蛇扯下後放在行人路上，蛇隨即開始在地上蠕動，女子先是用鞋頭觸碰試探，後用雙手捉住蛇的頭尾將其拿起，一旁有途人見狀驚呼「咁鬼大膽嘅佢」。

外籍女子的同伴向店舖索要了1個紅色袋子裝蛇，不過，同伴似乎也對其相當懼怕，雖將膠袋打開讓捉蛇女把蛇放入袋中，但她尖叫了幾聲有害怕得向後退縮；捉蛇女子見狀有將蛇放在手上把玩，而蛇亦纏繞在她的手臂上，最終她將蛇放進膠袋帶走。

捉蛇外籍女｜網民：蛇王工人姐姐

影片引起熱議，網民紛紛驚呼該名外籍女子大膽，感嘆「高手在民間」「勁過99.9%嘅香港人」「呢個印尼姐姐超好嘢呀」「事頭，今晚有蛇羹食」「好叻叻」「蛇王工人姐姐」「超冷靜，好犀利」「印尼姐姐可能喺鄉下由細捉到大，熱帶地方蛇好常見」；亦有人稱讚她的義舉，「犀利，唔係佢，條蛇爬山二樓民居真係後果不堪設想」「應該頒個好市民獎畀佢」

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