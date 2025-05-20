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生死教育︱中三男生患淋巴癌休學　躺病床與全班同學影畢業相次日癌逝：最後一堂課是生死離別

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 8 小時前

最後更新： 7 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

中三男生患淋巴癌休學　躺病床與全班同學影畢業相 次日癌逝：最後一堂課是生死離別

【淋巴癌／非霍奇金淋巴瘤／畢業照／生死教育】生命無常！内地一名16歲中三男生，去年被查出患淋巴癌休學。初中畢業將至，學校組織全班同學到醫院探望患癌男生，並拍攝畢業照。令人惋惜的是，男生在拍照的次日便離世，引全網淚目。

綜合内地媒體報道，5月17日上午，四川南充儀隴縣總醫院內出現大批穿上校服的學生，正拍攝一張特殊的畢業照。照片隊伍正中間的位置，有一名少年戴着氧氣罩、穿上校服躺在病床上。原來，這批學生來自當地一所學校的中三某班級；躺在病床上的少年，是班内一名16歲任姓男同學，因去年查出患「非霍奇金淋巴瘤」（淋巴癌）後休學，身體狀況不太樂觀。

全班同學組織探病影畢業相

據學校工作人員介紹，學校為這名即將初中畢業的任同學，組織了這場特殊的畢業照拍攝：

老師早已向同學們強調過，這次是自願參加拍照，週末沒時間的可以不去。結果班上60多名同學全去了，無一缺席。

當日，班主任帶領全班同學去醫院探望任同學。同學們穿著整齊校服從學校出發，搬著自己的板凳步行前往約一公里外的醫院，在廣場上有序排成三隊列，最中間的位置也被特意空出給任同學。

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據在旁拍攝記錄的李先生稱，任同學是其妹妹的同班同學，影片中可見他戴着氧氣罩、穿上校服躺在病床上，由6名男同學將病床推到醫院廣場隊列中。李先生感慨稱：「對於在場的所有人來說，都是一個難忘的畢業照吧」。

而任同學的父親表示，本以為孩子已經很久不在課室上課，會被同學們淡忘，沒想到大家都來到醫院，作為家長的他很感動：「他們沒有遺忘、也沒有嫌棄我的孩子」。

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拍照次日癌逝

拍攝畢業照的影片引起全網熱議：「這是最珍貴的記憶」、「有愛的同學，大愛的老師，太感動了」。然而，正當許多網民都被這張「一個也不能少」的畢業照深受感動之際，5月18日，有網民在影片評論區留言：

今早他（任同學）走了。

對此，任同學的家人已證實消息：「凌晨四點左右走的，接受不了，一直在哭」。同時，消息傳出後輿論沸騰，網民痛心表示「中三的最後一堂課，是名為生與死的離別」。

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同場加映：淋巴癌——「沉默的癌症」

據香港防癌會及智友站資料顯示，淋巴瘤是淋巴系統的癌病，當人體內的淋巴細胞發生惡性病變時，它們便會在淋巴腺內不斷增新形成腫瘤。淋巴瘤主要可分為霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤兩大類，當中以本港第8號癌症殺手非霍奇金淋巴瘤較為常見，且可從身體任何部位發病，較無跡可尋，並可歸納為慢性、惡性和高度惡性淋巴癌三大類。

其中，慢性淋巴癌是較為緩慢的腫瘤，縱使沒有治療，多數患者都可以存活5至10年，不過目前仍未有徹底根治的方法。反之，惡性淋巴癌和高度惡性淋巴癌患者的病情發展相當迅速，如果得不到適當治療，患者有機會在數月間失去寶貴的生命。

此外，非霍奇金淋巴癌更可發生在淋巴系統以外的組織，如扁桃腺、胃腸道、鼻腔、 鼻咽、皮膚、骨髓和中樞神經系統等。而淋巴癌的病徵通常都不太明顯，而且十分容易與其他疾病混淆，其中最常見的6大病徵如下：

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同場加映：10大抗癌蔬果

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