抗癌新藥︱中大醫學院證實　7成末期患者用內地抗癌新藥　腫瘤縮小甚至消失

【中大／抗癌藥／腫瘤／癌症】由中文大學醫學院領導的跨國團隊，進行了一項臨床研究，證實內地研發的新一代「KRAS-G12C抑制劑D3S-001」，能更有效治療肺癌、結直腸癌、胰臟癌等多種癌症，逾7成參與研究的晚期腫瘤病人服藥後，腫瘤有明顯縮小或完全消失，97%病情沒有出現惡化。有關研究結果已於頂尖醫學期刊《自然醫學》發表。

肺癌患者服藥後 腫瘤分別縮小及消失

68歲余先生罹患肺癌第四期，曾先後接受免疫治療及化療，但後來都出現抗藥性的情況。經轉介參與中大醫學院D3S-001臨床試驗，一年半前開始使用該藥物後出現成效，腫瘤分別縮小及消失，氣喘的情況亦有所減少，至今已經完成60周的治療。

我未做這個療程的時候，我走二十幾三十步可能我要停下，休息待氣順一些再走，但是現在來說，我可以走幾條街。

最新影片：

KRAS基因突變與多種癌症密切相關

中大醫學院指出，KRAS基因突變是多種實體腫瘤（如非小細胞肺癌、結直腸癌、胰臟癌）的常見致癌因素。KRAS-G12C為最常見的KRAS基因突變亞型，約有11-15%的非小細胞肺癌患者帶有此基因突變。過去，針對KRAS-G12C基因突變的標靶藥物療效有限，尤其在結直腸癌中需結合其他藥物（如抗EGFR抗體）才能提升治療效果。因此，近年有內地的生物科技團隊研發出新一代KRAS-G12C抑制劑D3S-001，旨在提高標靶抑制效率並克服癌症治療耐藥性。

由中大醫學院領導的韓國、澳洲、美國、中國內地及香港的跨國研究團隊，針對42名晚期實體腫瘤病人進行臨床研究，評估藥物安全性、耐受性及適用劑量。結果顯示，整體客觀緩解率（Objective Response Rate, ORR）超過70%，反映逾七成患者腫瘤顯著縮小或完全消失；疾病控制率（Disease Control Rate, DCR）達97%，反映治療後病情穩定無惡化；六個月無惡化存活率亦達70%。

研究另有20名曾接受KRAS-G12C抑制劑治療卻惡化的非小細胞肺癌患者，測試D3S-001效果。結果整體客觀緩解率為30%，疾病控制率為80%，證實D3S-001對耐藥患者仍具一定療效。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

D3S-001展現顯著的抗腫瘤活性、安全性及耐藥性

研究結果發現，D3S-001整體安全性良好，參與研究患者最常出現的副作用包括噁心和腹瀉，但程度僅為輕至中度。數據顯示接受每日一次口服600毫克以下的劑量，血漿中的藥物濃度已足以完全抑制KRAS-G12C突變蛋白。

中大醫學院腫瘤學系副教授龍浩鋒表示，此研究顯示，D3S-001表現優於第一代KRAS抑制劑，尤其在結直腸癌患者中，單獨使用即可達成高緩解率，無需結合抗EGFR抗體，突破現有KRAS抑制劑的治療限制。

對於曾接受KRAS抑制劑治療後惡化的患者，D3S-001仍能提供30%緩解率，解決耐藥性問題，且副作用輕微，每日僅需服藥一次，方便患者長期使用且安全。

中大醫學院副院長（科研轉化及創業）及腫瘤學系系主任莫樹錦教授表示：「我們是次與內地醫藥公司德昇濟醫藥（D3Bio）就D3S-001開發及應用的臨床合作研究取得豐碩成果。此項跨國一期臨床研究的數據不僅證實了新一代KRAS-G12C抑制劑有更高的療效，亦展示了香港與內地新型生物科技業界緊密合作的獨特性，有助引領全球生物醫藥發展。對於中大能夠在此科研突破中發揮核心作用，我感到十分自豪。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5