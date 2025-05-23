落雨注意丨下雨天做漏1件事　男子雙腳腫痛高燒40°C染「丹毒」險死

【落雨／濕腳／丹毒】下雨天注意！深圳有一名男子近日於廣州看展覽時突遇暴雨，過程中懷疑做漏一件事，翌日即發高燒達40℃左小腿更紅腫疼痛，送院證實染上一種名為「丹毒」的病毒。有醫生便警告，病者若不及時治療可致敗血症，並分享預防感染的方法。

綜合內地傳媒報道，一名姓許的深圳男子於廣州看展覽時，突遇暴雨，由於未能及時更換鞋襪，致雙腳全濕「焗」足全日。許男於翌日便發高燒達40℃兼左小腿紅腫疼痛，眼見即使已服用退燒藥，仍未見好轉，他於是慌忙前往醫院求醫。

經醫生檢查，證實許男患上種名為「丹毒」的皮膚病，屬於急性感染性皮膚病。慶幸，經5天抗感染治療，許男體溫已恢復正常，左小腿紅腫疼痛情況亦有好轉，目前已康復出院。深圳市第三人民醫院感染科主治醫師譚國玉表示，許男此前有足部真菌感染，趾縫皮膚糜爛，雨水浸泡後皮膚屏障破損，引發鏈球菌感染，若不及時治療或將導致敗血症。

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丹毒5大症狀

據了解，丹毒雖以「毒」命名，卻並非由病毒感染引起，也和中毒、毒氣無關。因為它會使皮膚突然「色如塗丹、灼熱腫脹」，故此得名。丹毒大多是由乙型溶血性鏈球菌感染引起的一種急性感染性皮膚疾病，最常見的感染部位是下肢和面部，表現為局部的紅斑、表面發熱，伴有疼痛。

此外，丹毒患者局部的淋巴結也會腫大。若不及時處理，紅腫皮膚表面可能發生水皰或血皰，常伴隨發燒、畏寒、頭痛等症狀，嚴重者可能會發展為敗血症或膿毒血症，危及生命。

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下雨3招防染皮膚病

醫生提醒下雨雙足沾濕後不處理，很易會引起皮膚病，因此市民應注意及時清潔，徹底乾燥以及消毒防護，即睇以下防範措施。

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及時清潔 :用清水沖洗雙腳，去除泥沙、污水中的污染物；再用肥皂清洗，避免用力搓擦，防止皮膚破損。

徹底乾燥: 用乾淨的毛巾輕拍吸乾水分，尤其注意擦乾趾縫，避免因潮濕滋生真菌。有需要可用吹風機冷風檔輔助乾燥。

消毒防護: 有微小傷口或搔癢時，可用碘伏塗抹消毒，勿用酒精。

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