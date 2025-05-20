結業潮｜台式餐廳「那個」荔枝角分店結業　店方：不可抗力因素

【結業潮/台式餐廳/飲食業】人氣台式餐廳「那個」深受不少港人喜愛，不過餐廳昨日（19日）於社交平台宣布，早前停業一個多月的荔枝角分店已正式結業，店方指結業原因太多，當中亦有不可抗力因素，不能一一說明。

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結業潮｜台式餐廳「那個」荔枝角分店結業

台式餐廳「那個」於社交平台公布結業消息，指已停業一個多月的荔枝角分店正式結束營業。店方未有詳細透露結業原因，僅表示「做生意有好多事情都唔由我哋控制」、「結業有太多原因，不可抗力既因素亦不能一一向大家說明」。

店方續指「荔枝角，係我哋無悔嘅選址」，感謝食客一直以來的支持和愛戴，並表示會積極考慮在荔枝角另尋新選址，希望食客轉移到大角咀店支持。店方亦在公告中表明，「半島大廈任何新業務一概與『那個』無關，並不是由我們公司經營」。

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結業潮｜開業5年多 今年第三季再開新店

「那個」於2019年開業，首店位於大角咀，憑著地道台灣料理及小食，例如滷排骨便當、台式蛋餅、手搖茶等，吸引大批食客捧場，人氣飆升，其後在多區開設分店，並增設副線甜品店「松義仙草」。

「那個」早前於觀塘開設新店，該店分為前後舖，前舖經營台式便利店，後舖為餐廳。店方亦在社交平台表示將會於今年第三季開設第10間店，選址九龍區。隨著荔枝角分店結業，「那個」目前仍有7間分店，以及副線「松義仙草 & 那個Light」。

「那個」分店地址 大角咀旗艦店 大角咀利得街11號利奧坊地下G501-G503號舖 灣仔分店 香港灣仔軒尼詩道179-181號地下A,B號舖 北角分店 北角英皇道483-497號東寶大廈C-D舖 大埔分店 大埔翠和里5號麗和閣地下D1號舖 屯門分店 屯門仁愛堂街1-43號麗日閣地下13號舖 將軍澳分店 將軍澳唐德街9號將軍澳中心B1樓B03C號舖 觀塘分店 觀塘鴻圖道1號地下G07號舖 副線 松義仙草 & 那個Light 大角咀埃華街大英樓地下8A舖（大角咀那個舊址）

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