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郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身

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撰文： 文體藝online

發布時間： 8 小時前

最後更新： 7 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

視帝郭晉安主演TVB劇《金式森林》與港姐冠軍莊子璇合作。

【郭晉安 / 視帝 / 莊子璇 / 香港小姐】現年60歲視帝郭晉安與45歲歐倩怡在去年5月突然宣佈結束18年婚姻，當時更表示其實二人早已分居兩年。 17歲女郭令山和13歲幼女郭以雅跟爸爸生活，其中兒子正在英國留學。歐倩怡重返娛樂圈，以營養學家身份任HOYTV《健康關注組》的嘉賓主持。

至於郭晉安歷婚姻失敗卻事業非常理想，他與姐姐創立的草姬集團在去年掛牌上市，而且更成新股「超購王」。所以回復單身後的郭晉安堪稱鑽石級筍盤，連外貌也回春，髮量增加，外表年青了頗多。

郭晉安歐倩怡離婚丨郭晉安回應前妻「見死不救」指控　提一關鍵證據暗示有人講大話

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郭晉安回春︱教莊子璇打網球

除營商外，郭晉安還要繼續兼顧演藝事業，去年參演TVB重頭劇《金式森林》，也因此劇與現年23歲港姐冠軍莊子璇（Hilary）結緣。

二人在新劇合演父女，而劇集拍完後，她十分識做，在去年9月發長文向劇中前輩致謝，當中她第一個感謝的便是在劇中「爸爸」郭晉安，並稱：「我永遠都唔會忘記嗰一晚，我哋嘅幾兄妹同你嗰場戲！因為...係嗰場戲令我愛上咗演戲，多謝你And miss u so much~」

事實郭晉安也十分欣賞這位後輩，在今年4月莊子璇23歲生日，郭晉安便隊《金式森林》演員何廣沛、陳浚霆、陳曉華齊到餐廳為莊子璇慶生，並送上鮮花及生日蛋糕。

此外，郭晉安私下也有指導莊子璇打網球，她便曾在社交網分享郭晉安教她打網球的短片，寫道：「有Daddy教學，係唔同啲嘅﹐受益匪淺，你畀個PAYME我，過番教練費畀你！」

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郭晉安回春︱勤運動練左邊膝蓋

本身是藝人兼健身教練的關曜儁在昨日（5月19日）於個人社交平台上載與郭晉安的合照，表示為對方到其健身室感到很開心，表示：「 親切又充滿活力嘅安哥信任同選擇我哋！安仔嚟搵我哋主要嘅原因，係想提升返打網球嘅運動表現，因為左邊膝頭哥令到佢打波嘅時候，唔夠膽去到盡，成日都就住就住，想睇吓佢嚟緊嘅成績係點？遲啲話俾大家知」

另外，日前莊子璇與儀Bob林盛斌齊當婚禮主持學師，事後她在個人社交平台發文表示：「「這次非常感謝Bob的指導，讓我學到更多司儀的技巧和細節！」阿Bob亦在個人社交平台讚這位後輩：「第一次同莊子璇Hilary同台做司儀，唔錯唔錯，希望日後有機會再合作。」

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