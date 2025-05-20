抵食餐廳推介｜紅磡小店四餸出前一丁只賣$18　街坊讚平靚正：抵過自己煮

百物騰貴，在茶餐廳食一個出前一丁餐，往往最平也要40元起。有網民發現紅磡一間小店，一碗出前一丁配四餸，包括午餐肉、火腿、腸仔、以及煎蛋，竟只需18元，被網民力推為「全港最平出前一丁」。

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紅磡抵食餐廳｜「學校canteen」出現18元四寶一丁

網上興起尋找本港抵食之旅，繼黃竹坑博物館驚見平價早餐，厚切餐肉煎蛋一丁配咖啡，只需29元，已被網友力推抵食兼高質。早前有網友在社交平台Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」發文，大呼「開心大發現」，在紅磡獲嘉道一間小食店「學校canteen」，發現港式四寶出前一丁只需18元。

起初，發帖網民以為學生優惠，怎料一問原來所有客人均可以享用，於是忍不住大呼「有冇搞錯，你呢個可能係全香港最平嘅出前一丁」，緊接再幫襯一碗同埋一支樽裝可樂，只需23元，當中包括「一件火腿、一條腸、一隻蛋、一件午餐肉以及一個出前一丁」，大讚「完全『童叟無欺』，真係抵到爛」，樽裝可樂更只需5元。他直言，店內員工服務殷勤，盼街坊們能多多支持小店。

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紅磡抵食餐廳｜雙拼多士8元 燒賣10元6粒

從照片可見，店內多款小食價格便宜，單拼三文治10元，雙拼三文治12元、雙拼多士8元、單拼多士7元，西多士15元，燒賣10元6粒，腸粉10元5條，最貴的香辣雞翼尖只是22元。

紅磡抵食餐廳｜網民讚好：燒賣甜豉油加自製辣油好正

帖文一出，很多同區街坊紛紛讚好，有網民留言稱「抵過自己煮」，亦有網民稱店名完全配合菜色，「真正小食部style」。點擊圖片即睇網民意見：

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不過，有網民擔心售價低廉，難以維持經營成本，「驚佢夠唔夠交租」、「太平無法長遠發展，成本差唔多十蚊，淨低果8蚊夠唔夠交租同水電，就算無人工都好」，有消息指該店採用兩店合租形式經營，每天於下午3時至零晨1時開店，藉以減少租金成本。

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