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巴士冷知識｜九巴App神秘圖案代表乜？　三葉草引網民狂估「只歡迎素食者」　九巴仔揭開謎底！

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

究竟三葉草圖案代表什麼？「九巴仔」也曾考過大家。

【巴士/九巴冷知識/九巴仔】巴士是不少人經常乘搭的公共交通工具，而且大家都會利用手機查看巴士應用程式的到站訊息，非常方便！大家又有否留意九巴App的到站顯示經常出現三葉草和尺子的圖案？近日就有網民好奇發文，豈料引來各種爆笑猜測，包括認為三葉草代表：「架車會有芫茜賣」、「只歡迎素食者乘搭！」引得「九巴仔」要親身解謎！

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九巴冷知識｜網民熱烈猜測三葉草意思

有網民於社交平台發文，上載九巴應用程式截圖，問到底到站訊息時間旁邊的三葉草是代表什麼？由於三葉草與四葉草相似，不少網民誤當是四葉草，稱是幸運的意思，即是祝大家車程愉快好運：「好彩嘅話就追到架巴士，懶係送個四葉草畀我祝我幸運」、「祝你好運，司機有機會飛站」、「會有好運加成，落車可以買六合彩」。

繼而引伸到更多有創意的答案，有人指這是怕羞草：「代表畀I人搭」、又表示：「只歡迎素食者乘搭！」、「車長姓葉」、「個司機係食齋」、「架車會有芫茜賣」等。

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九巴冷知識｜尺子圖案代表司機膀胱容量？

除了三葉草圖案引熱議，有網民就留言分享他早於今年年初已發文問過另一個圖案的意思，就是尺子，有時會同時出現尺子和三葉草圖案，當時有網民猜測尺子代表：「司機嘅膀胱容量」、「油缸容量」、「把尺係講緊架車溫度有幾多」、「架巴士揸得有幾快，把尺完全喺個司機到」。

巴士冷知識｜「九巴仔」親自解謎

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雖然網民創意爆燈，但並沒有解答到真正意思，因此引來九巴小編「九巴仔」親自現身解開謎底，他留言謂：「收返埋大家大膽嘅想法先。」並解答尺子、三葉草和較少人提及的雙輪椅圖案分別代表什麼意思。

  • 尺子：巴士載客量資訊
  • 三葉草：識別太陽能巴士
  • 雙輪椅圖案：識別設有雙輪椅泊位設計嘅巴士。

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