深圳親子遊︱羅湖口岸新商場快將落成　樓高10層過關後步行5分鐘即達

【羅湖口岸/深圳親子遊/深圳商場/深圳地鐵/深圳好去處】羅湖口岸有新商場落成，而且步行5分鐘即達，港人不用再去羅湖商業城了！這個全新商場「茂業天地」將會進駐羅湖的大中華環球金融中心。樓高10層的商場會集餐飲、超市及玩樂點於一身，令人非常期待！

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全新商場茂業天地將進駐的大中華環球金融中心，位於深圳羅湖人民南路，是集購物、餐飲、休閒於一身的一站式購物體驗新中心。商場距離羅湖口岸僅5分鐘步程，幾乎是一出關口便直達。而商場B1層更連接深圳地鐵1號線的羅湖站及9號線的人民南站，由香港市區前往的話，約30分鐘便到達，非常方便。

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羅湖新商場︱睇牙及Spa應有盡有

樓高10層的茂業天地，集超市、人氣火鍋店及網紅餐廳於一身，而且有不少親子玩樂設施，KTV及數字潮玩館等。北上按摩也是港人必定會做的事，「茂業天地」將會進駐「養生湯泉」及Spa，如腳底按摩店「靜軒足道」。另外北上都要「睇吓棚靚牙」，商場內有口腔診所及中醫等。

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羅湖新商場︱五星級酒店進駐

據知，B1層的深港生活美食集會引入會員超市，而L2至L6層分別為餐飲、玩樂及潮流零售店等，從茂業集團的小紅書所見，商場內櫳已如火如荼地裝修，有不少著名商戶已圍板，等待開業！

玩到累的話，便有首次於羅湖開業的五星級萬豪酒店，可以休息住一晚，抖足精神再繼續玩樂！



茂業天地

地址︰深圳羅湖區人民南路1008號大中華環球金融中心

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