奇怪大叔｜將軍澳怪大叔扶手電梯伸頸偷聞女子「髮香」　網民籲報警怒斥：核突變態！

偷聞髮香的奇怪大叔出沒將軍澳！上周三（14日）有人在Facebook「將軍澳主場」群組上傳影片，將軍澳新都城二期商場的扶手電梯上，有男子身體傾前，伸頸偷聞前方女子的「髮香」……

警方昨日（19日）表示，早前截獲新都城中心保安部通知，一名年約70歲男子在扶手電梯徘徊及企圖接近4名女性；經調查後於18日拘捕1名姓王（72歲）男子，涉嫌「遊蕩」，他已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到；警方呼籲曾在相關時間接觸疑犯的市民與調查人員聯絡。

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奇怪大叔｜連續2次伸頸偷聞女子「髮香」

事發於上周三（14日），樓主在將軍澳新都城二期商場，目擊1名男子連續兩次在扶手電梯上做出異常舉止：「此人刻意伸長脖頸、前傾頭部，以鼻尖持續貼近前方女性髮後部位進行嗅聞」，呼籲女士們要小心。

影片可見，事發時1名黑衣女子正在扶手電梯上低頭看手機，而她的後方上一級階梯上站著1名年紀稍大的男子，不斷將頭部和頸部前傾聞女子的頭髮，惟前方的女子專心滑手機，因而並未發覺他人的異常行為；目擊者稱，該男子發現被拍攝後便離開。

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奇怪大叔｜網民怒斥：核突！

此事引起網民熱議，紛紛斥責男子行為變態，建議報警處理，「報警」、「咸濕阿伯嚟喎」、「好恐怖啊」、「核突，報警」、「好噁心」、「遇過佢，佢中會喺十字路口前企到好近女性背脊扮等過馬路」、「認住佢（涉案男子）個樣，唔好畀佢揩油啊！ 呢個衰人名副其實喺度「索油」！」、「奉勸各位，唔好一邊行一邊睇電話，拜託要留意身邊事物」、「真係唔好掛住睇電話，唔好俾電話控制你」。

奇怪大叔｜警方拘捕姓王72歲男子

警方19日表示，將軍澳警區早前接獲新都城中心保安部通知，一名年約70歲男子在扶手電梯徘徊及企圖接近4名女性。人員經調查後，已於18日下午2時，拘捕一名姓王（72歲）男子，涉嫌「遊蕩」，他已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第三隊調查，警方呼籲曾在相關時間接觸疑犯的市民與調查人員聯絡。

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