  • 31°C
香港時間：2025521日 (三) 12:55

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奇怪大叔｜將軍澳怪大叔扶手電梯伸頸偷聞女子「髮香」　網民籲報警怒斥：核突變態！

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 13 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

將軍澳怪大叔扶手電梯伸頸偷聞女子「髮香」，網民籲報警怒斥：核突變態！

偷聞髮香的奇怪大叔出沒將軍澳！上周三（14日）有人在Facebook「將軍澳主場」群組上傳影片，將軍澳新都城二期商場的扶手電梯上，有男子身體傾前，伸頸偷聞前方女子的「髮香」……

警方昨日（19日）表示，早前截獲新都城中心保安部通知，一名年約70歲男子在扶手電梯徘徊及企圖接近4名女性；經調查後於18日拘捕1名姓王（72歲）男子，涉嫌「遊蕩」，他已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到；警方呼籲曾在相關時間接觸疑犯的市民與調查人員聯絡。

東張西望｜北角奇怪男疑店舖盜竊街邊倒尿液　見美女即狂追尾隨騷擾令街坊憤怒

奇怪大叔｜連續2次伸頸偷聞女子「髮香」

事發於上周三（14日），樓主在將軍澳新都城二期商場，目擊1名男子連續兩次在扶手電梯上做出異常舉止：「此人刻意伸長脖頸、前傾頭部，以鼻尖持續貼近前方女性髮後部位進行嗅聞」，呼籲女士們要小心。

影片可見，事發時1名黑衣女子正在扶手電梯上低頭看手機，而她的後方上一級階梯上站著1名年紀稍大的男子，不斷將頭部和頸部前傾聞女子的頭髮，惟前方的女子專心滑手機，因而並未發覺他人的異常行為；目擊者稱，該男子發現被拍攝後便離開。

點擊圖片放大
+6
+5

奇怪大叔｜網民怒斥：核突！

此事引起網民熱議，紛紛斥責男子行為變態，建議報警處理，「報警」、「咸濕阿伯嚟喎」、「好恐怖啊」、「核突，報警」、「好噁心」、「遇過佢，佢中會喺十字路口前企到好近女性背脊扮等過馬路」、「認住佢（涉案男子）個樣，唔好畀佢揩油啊！ 呢個衰人名副其實喺度「索油」！」、「奉勸各位，唔好一邊行一邊睇電話，拜託要留意身邊事物」、「真係唔好掛住睇電話，唔好俾電話控制你」。

奇怪大叔｜警方拘捕姓王72歲男子

警方19日表示，將軍澳警區早前接獲新都城中心保安部通知，一名年約70歲男子在扶手電梯徘徊及企圖接近4名女性。人員經調查後，已於18日下午2時，拘捕一名姓王（72歲）男子，涉嫌「遊蕩」，他已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第三隊調查，警方呼籲曾在相關時間接觸疑犯的市民與調查人員聯絡。

外賣員騷擾｜外賣員送餐後深夜私訊騷擾女生　揚言身處住處樓下：你是我喜歡的

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀領養心臟病兒感受沒血緣真愛　從未聘外傭親自照顧養子：我感到驕傲

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

東張西望｜北角奇怪男疑店舖盜竊街邊倒尿液　見美女即狂追尾隨騷擾令街坊憤怒
12:06 2025/03/31
東張西望｜北角奇怪男疑店舖盜竊街邊倒尿液　見美女即狂追尾隨騷擾令街坊憤怒
外賣員騷擾｜外賣員送餐後深夜私訊騷擾女生　揚言身處住處樓下：你是我喜歡的
00:30 2025/04/10
外賣員騷擾｜外賣員送餐後深夜私訊騷擾女生　揚言身處住處樓下：你是我喜歡的

你可能感興趣

東張西望｜北角奇怪男疑店舖盜竊街邊倒尿液　見美女即狂追尾隨騷擾令街坊憤怒
12:06 2025/03/31
東張西望｜北角奇怪男疑店舖盜竊街邊倒尿液　見美女即狂追尾隨騷擾令街坊憤怒
外賣員騷擾｜外賣員送餐後深夜私訊騷擾女生　揚言身處住處樓下：你是我喜歡的
00:30 2025/04/10
外賣員騷擾｜外賣員送餐後深夜私訊騷擾女生　揚言身處住處樓下：你是我喜歡的
新都城 將軍澳 遊蕩 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

抗癌新藥︱中大醫學院證實　7成末期患者用內地抗癌新藥　腫瘤縮小甚至消失
抗癌新藥︱中大醫學院證實　7成末期患者用內地抗癌新藥　腫瘤縮小甚至消失
飛蟻來襲｜港人旅行5日返家驚見飛蟻大軍　疑出發前做錯1事釀蟻禍…
飛蟻來襲｜港人旅行5日返家驚見飛蟻大軍　疑出發前做錯1事釀蟻禍…
新冠疫情︱新冠病毒個案急升「吞刀片式」喉痛更明顯　鍾南山料疫情或持續至這時間
新冠疫情︱新冠病毒個案急升「吞刀片式」喉痛更明顯　鍾南山料疫情或持續至這時間
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
郭晉安回春︱60歲郭晉安與23歲莊子璇拍劇結緣　視帝外貌回春被爆疑為伊人勤健身
宅男女神︱前TVB小花陳婉衡宣布結婚　520騷婚照報喜：Here\'s to our forever
宅男女神︱前TVB小花陳婉衡宣布結婚　520騷婚照報喜：Here\'s to our forever