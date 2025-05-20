一條龍私校｜德萃小學推英普語境　禁講廣東話惹爭議校方咁解釋

【德萃學校/私立學校/英普語境】德萃學校幼稚園部及小學部總校長朱子穎近日在接受抖音自媒體「阿Ken聊港校」訪問時，提及該校一項「好得意嘅政策」——學生之間「唔准講廣東話」，只能以英語或普通話溝通，引發網民熱議及社會對香港教育語言政策的反思。

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近年來，香港教育界關於教學語言的爭議從未停歇。政府多年來力推「普教中」（以普通話教授中文科），不少私立學校亦以英語和普通話教學作為招生賣點。然而，德萃學校幼稚園部及小學部總校長朱子穎近日在接受抖音自媒體「阿Ken聊港校」訪問時，提及該校一項「好得意嘅政策」——學生之間「唔准講廣東話」，此言論一出，迅速在社交媒體引發熱議和討論。

在「阿Ken聊港校」的訪談短片中，朱子穎以廣東話回應主持的普通話提問，介紹德萃學校的課程設計。他表示，該校上午採用本地課程，除中文和常識科外，其餘科目均以英語授課；下午則參考國際預科文憑（IB）的小學及中學課程，融入國際化元素。朱子穎特別強調，學校設有一項特別政策：學生在校內交流時不得使用廣東話，必須以英語或普通話溝通。他認為，這項政策有助於提升香港學生普通話水平，同時讓內地學生在沉浸式環境中學習中文、常識科及英語，營造中英雙語並重的學習氛圍。

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德萃學校英普語境｜網民質疑政策存在矛盾

「禁粵語」政策令網民對此表示不滿，認為廣東話作為香港文化核心組成部分，應在教育中得到保留和重視。有網民感嘆：「廣東話始終係香港文化，可惜而家啲人已經……」，反映了對本地文化逐漸邊緣化的擔憂。另有網民質疑校長在接受普通話訪問時卻使用廣東話回答，認為這與校內「禁粵語」政策存在矛盾。此外，有人指出，若學校要求學生只用英語和普通話溝通，教師是否也需要具備流利的雙語能力，否則難以有效執行政策。

TOPick記者早上向朱子穎及德萃學校查詢詳情，但未獲回覆。記者再以家長身份聯繫學校查詢有關事宜，校方職員回覆︰「校內學生老師只會講英語和普通話，同學基本入學要識聽，學校唔會罰學生講廣東話」。

德萃學校英普語境｜校方澄清及發聲明

文章刊登後，朱子穎校長在下午回應，發出德萃學校聲明，澄清其語文政策的報導和評論，強調學校自創校以來推行以英語為主、普通話為輔的多語言教學，中文科及常識科以普通話授課，其他科目則以英語教學，並提供法語和西班牙語學習。

學校致力營造沉浸式語言環境，鼓勵學生在不同場合靈活使用英語、普通話及廣東話，尊重學生母語及家庭語言使用，並未限制學生在家中使用廣東話，學校強調此政策有助學生適應國際及本地環境。故此，校方非但沒有「扼殺香港廣東話為母語的事實」，反而是充分發揮了香港作為國際金融中心及中西文化交匯點的優勢，為學生未來發展奠定良好基礎。

德萃學校英普語境｜教育語言長期受爭議

香港的教學語言政策一直是教育界的熱門話題。自2008/09學年起，語文教育及研究常務委員會（語常會）曾資助中小學推行「普教中」，試圖提升學生的普通話水平。然而，計劃於2013/14學年結束後，相關成效仍未有定論。現任語常會主席、前聖保羅男女中學校長陳黃麗娟曾表示，研究未能明確證明「普教中」能有效提升學生的中文能力。她認為，除非學生來自普通話為主的家庭環境，否則強行以普通話教學可能限制學生的思考能力。因此，是否推行「普教中」應由學校自行決定。

德萃學校英普語境｜朱子穎曾當選香港傑出青年

朱子穎作為德萃學校小學部總校長，其教育理念和過往經歷亦成為焦點。2013年，他以全港最年輕的津貼小學校長身份出任浸信會天虹小學校長，成功帶領該校走出「殺校」危機，成為教育界佳話。2018年，他當選香港傑出青年，並同年加入德萃學校，擔任小學部總校長。

德萃學校英普語境｜一條龍私立學校

德萃小學（St. Hilary's Primary School）位於香港新界大埔，是一所以英語為主要教學語言的私立小學，中文科及常識科則以普通話授課。2015年創立的德萃教育機構涵蓋幼稚園、小學及中學，推行一條龍升學政策，幼稚園學生可無縫銜接至小學及中學部，學校重視英語、普通話教育，並設有小領袖訓練課程，培養學生思維邏輯和解難能力。德萃學校的學費約為每年9.5萬元，定位為高端私立學校，吸引不少追求國際化教育的家庭。

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大光德萃書院｜中學推行IB及A-Level雙軌課程

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中學部大光德萃書院校舍位於大埔，提供國際文憑大學預科（IBDP）及英國高考（GCE A-Level）雙軌課程的中學。大光德萃書院7至12年級（中一至中六）分為三階段教育，7至8年級（中一至中二）以校本課程打好國際教育基礎；9至10年級（中三至中四）推行國際普通中學教育文憑（IGCSE）課程；11至12年級（中五至中六）提供國際文憑大學預科（IBDP）及英國高考（GCE A-Level）雙軌課程。學生在7至8年級（中一至中二）建立語言能力、IB學習能力等，同時體驗不同的課外活動。

大光德萃書院｜提供3種外語課程 加強體育文化

大光德萃書院以英語為主要教學語言，中文及中國歷史科則以普通話授課。除了兩文三語外，學校提供西班牙文、法文及日文課程，7年級（中一）需學習這三種外語，到8年級（中二）可以選定其中一種外語學習。張校長強調7至8年級（中一至中二）的語文培育為IBDP作好準備，「大光德萃涵蓋6種語言，學生畢業時最少能掌握4種語言。」

此外，學校增設「家長學堂」，定期舉辦講座、活動、社會服務等，以支援家長的需要，德萃鳳凰會與家長學堂將合辦不同的師生及家長賽事，提升家校合作關係，共同扶持小朋友成長。

大光德萃書院｜大埔校舍由三座大樓組成

大光德萃書院前身為佛教大光中學，校舍位處大埔錦山路，校方斥資約2,000萬元翻新及改建校舍。整個校舍主要由教學大樓、創新科技大樓及行政綜合大樓三座大樓組成，還有戶外的環保生態科學園、兩個球場、多用途廣場，設有禮堂、圖書館、實驗室、表演藝術室等，更將有健身室、攀石牆等設施。

申請人需通過入學筆試，考核中、英、數三科能力，經甄選後進行英語面試，了解學生的語言表達能力、體藝成就、禮貌等。校方重視家校合作，甄選過程中亦包括家長面談。7年級至12年級全年學費為$146,443至$171,039不等。

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