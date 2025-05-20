飛蟻來襲｜港人旅行5日返家驚見飛蟻大軍　疑出發前做錯1事釀蟻禍…

【飛蟻／白蟻／滅蟲／害蟲／潮濕】夏季正是飛蟻活躍季節。最近有網民在社交平台上發文，表示出門旅遊5天後返家，驚見屋內被飛蟻群佔領，不僅廚房堆滿飛蟻屍體，牆壁更出現白蟻築起的泥道，令事主相當崩潰，更坦言因一時錯誤，做錯1事令問題加劇。

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日前，有一名網民在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發文，指自己結束5天旅程回家後，發現家中遭飛蟻大舉入侵，到處都是蟲屍，牆上還佈滿白蟻「蟻道」。

去咗旅行5日，屋企就搞成咁，等滅蟲公司嚟搞。

從事主上傳的相片可見，屋內多處牆角、桌底及門框都出現白蟻用分泌物構築的泥道。廚房情況尤其嚴重，抽油煙機黏滿一堆飛蟻屍體，部分更散落在電磁爐及調味料上，事主無奈嘆道：

簡直攞命啊，希望快點搞掂，仲有執返啲牆身！

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飛蟻來襲｜滅蟲公司揭1個常見錯誤更惹蟻

帖文引發網民熱烈討論，有人質疑「點解可以入晒屋？開住窗同燈去旅行？」；亦有網民分析，事主家中早就有白蟻棲息，只是旅行期間恰逢飛蟻出巢，「你屋企本身已經有白蟻了，而且維持咗好耐，只係你去旅行個段時間，屋企內爆飛白蟻」、「應該本身都有，白蟻泥唔係一時三刻，啲飛蟻應該係咁啱出巢分家抽哂落抽油煙機」。

事主後來回覆網民留言，表示出發前已發現白蟻跡象並聯絡滅蟲公司。

其實去旅行前一兩日已經發現有白蟻，即刻叫滅蟲公司嚟看，但我又衰多手自己噴咗殺蟲水同清潔咗，間滅蟲公司話唔可以即時搞，要等條蟻路出返嚟先追蹤到，結果5日就出哂嚟。

事主無奈只能等旅行回來再解決，未料返家已滿目瘡痍。事主坦言第一次處理白蟻問題，因此太過於心急，「驚得滯諗住快啲噴殺蟲水殺死佢哋，點知滅蟲公司話咁樣仲衰」。

同場加映｜家中3大白蟻黑點

TOPick曾訪問「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗Henry為大家解開飛蟻迷思，更教2招自救法，清除家中害蟲。從事滅蟲工作已經11年的滅蟲專家Henry指出，家中有5大常見害蟲，包括床蝨、木蝨、白蟻、普通螞蟻、蟑螂或是潮濕種類的裝修害蟲，當中以處理白蟻最為麻煩和棘手。

坊間很多人都以為飛蟻的翅膀脫落後才會變成白蟻，Henry則指出，飛蟻本身就是白蟻，以蛀食木質家具維生和繁殖。他補充，白蟻並非所有木質家具都會蛀咬，對於會移動的家具「沒有很大興趣」，反而要留意家中3大黑點，特別容易惹白蟻藏身：

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白蟻危機｜白蟻入屋2招自救

要捕捉白蟻，Henry指白蟻很容易死亡，但用錯方法恐讓牠們擴散。對於下雨時飛進白蟻，他建議一個處理方法，只要一晚就能夠殺死大部分白蟻；亦可以先填補牆角或牆身裂縫或空洞，已可以大大降低白蟻匿藏後「落地生根」的機會。若在肉眼看到白蟻時，其中一個殺死他們的方法就是用熱水燙，但是要小心會擴大牠們的活動範圍。故此，Henry建議若家中白蟻為患，應儘早找專業人士處理，切勿亂試毫無科學根據的方法。

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點擊了解更多處理及預防飛蟻方法：

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當家中出現飛蟻時，究竟應如何處理？香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick訪問，他指，長翼的飛蟻會在每年4至9月出現，多在下雨前的低氣壓洶群而出，在酷熱後、驟雨前出現，傾巢而出尋找「合適地方」交配繁殖。

1. 關緊門窗，阻隔光線

陳澤森指出，飛蟻有趨光習性，要謝絕飛蟻入屋，除了緊關門窗，或拉上窗簾阻隔光線外，亦可考慮在窗外放一盞燈，並在燈下放一盤水。由於飛蟻有被燈光吸引的特性，如飛蟻看到水中的燈光就會飛入水中，不會被屋內光源吸引以飛入屋；另外亦可使用捕蟲燈，將其放在門窗外亦有同樣效果。

2. 保持家居乾爽

陳澤森亦提醒，飛蟻掉下的翅膀可用吸塵機將其吸走；亦要注意保持家居環境乾爽，有漏水及潮濕的情況就要盡快處理，飛蟻就不會在家中產卵。

潮濕陰暗的環境為飛蟻生存的「合適地方」；牆腳線、廁所門腳、廁所洗手盆下的木櫃或廚房鋅盤等濕度高的角落都屬高危。

他補充，雖然飛蟻本身不為蛀食木材，但如飛蟻入屋後成功產卵，成蟲後的工蟻以食木材維生，因此會對家中木製傢俬造成嚴重傷害。如發現家中已開始有白蟻肆虐的跡象，要盡快找尋專門對付白蟻的滅蟲公司處理。

他又提醒，市民切勿用殺蟲水，否則只會把蟻巢的白蟻四散至全屋不同角落。

3. 放置一盆水

陳澤森分享要對付飛蟻，也可參考古人的方法，在家外放置一盆水，利用燭光或月光的折射，再誤導飛蟻飛向水中浸死。

4. 改用黃燈

香港昆蟲學會會長饒戈亦曾受訪指出，白燈比黃燈更吸引昆蟲，因此建議大家可改用黃燈，因不同色溫的燈光對昆蟲有不同影響。

饒戈解釋，不少飛蟲都愛飛向光源，飛蟲是靠月光導航，而色溫高、光波波長短的白燈光就如月光，誤導它們飛行的方向，因此會圍着燈光愈飛愈近。如不想吸引昆蟲，可轉用偏黃的燈，並要避免用如射燈般的強光。他又指，如在吃飯時不想受飛蟲騷擾，可在另一地方開強光源，昆蟲就自然會飛往那裡。

資料來源：Facebook@香港滅蟲關注組

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