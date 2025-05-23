校園直擊丨中華基督教會全完第二小學辦「健康特攻隊」　提升學生身心靈健康

【中華基督教會全完第二小學/葵青區小學/65校網】近年，師生的精神健康備受社會關注。中華基督教會全完第二小學一直關注學生的身心靈健康，致力讓學生認識及應用健康生活方式。為配合教育局推行《4Rs精神健康約章》，促進學生、家長及教師身心靈健康，學校針對約章四大範疇（休息、人際關係、放鬆和抗逆力）推行一系列校本措施及活動。

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課程組以及體育組聯同全校各科組特意於3-4月舉行校本活動月「全二健康特攻隊」，本年以「健康身體、健康飲食、健康習慣」為題，期望透過一系列有益身心的活動和體驗式學習，促進全二學生的身心靈健康。

休息(Rest)與放鬆 (Relaxation) ：體驗式學習代替傳統作業，釋放空間

過量假期作業無疑是孩子的「惡夢」，使其無法與家人享受假期的歡樂。為了在減少學生功課量的同時，亦顧及到其學習需要，本校特別統整各科假期功課，根據主題設計一本簡單而富趣味性的假期課業。各科組按主題設計有趣味的學習任務，提供多元化學習活動，加入家長參與、社區探索等元素，並以故事串連，讓學生邊看故事邊完成任務，以輕鬆愉悅心情面對課業。

在「全二健康特攻隊」校本活動月，學生只需完成一本簡單有趣的復活節假期課業 -「幫幫貓師傅」，課業以全二代表貓師傅為主角，加入故事背景：貓師傅一直忙於工作，在剛過去農曆新年，難得可以輕鬆一下，就與全二同學一樣「快樂過年」（這是農曆新年假期課業主題）。結果，不知不覺間，他竟然長胖了！於是，他想請全二特攻隊幫幫忙，讓他重拾健康！

此外，為紓緩學生於長假期後回校有學業壓力，行政安排上，所有進展性評估均於長假期後最少兩星期舉行，以減輕憂慮。

人際關係(Relationship)：加強群性社交發展

本校會於每次的長假期後舉辦與主題相關活動，使學生能進一步深究主題。本年度連續兩天舉行「全二特攻隊訓練營」，學生可參與不同類型的活動舒展身心，包括班際紙杯競速比賽、班際跳繩、躲避盤比賽、AR運動體驗、新興運動體驗、健康攤位遊戲等，讓學生在活動中體驗運動樂趣。

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抗逆力(Resilience) ：提早規劃及管理時間

本校希望學生能擁有健康的生活習慣，為了讓學生懂得善用時間，於活動月期間教導學生訂立生活作息表，好好分配學習、休息、玩樂時間，並檢視平日會否側重於個別範疇，從而好好利用時間。為了讓學生明白未雨綢繆的好處，特意於假期課業加入小提示，讓學生寫出感壓力的事，例如默書、考試，讓他們提早規劃時間，平均分配溫習時間，以免於評估前累積過多溫習內容而引致壓力。

此外，學校亦在「健康特攻隊」月中邀請香港男子保齡球運動員——甘兆麟舉行分享講座，鼓勵全二學生在面對困難時要抱有堅毅的精神，積極面對挑戰！

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