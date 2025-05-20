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男神崩壞｜前TVB師奶殺手生圖流出崩壞變大叔　1經歷如污點曾想息影

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 7 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

【妙手仁心／程至美／吳啟華】當年以《妙手仁心》「程至美」醫生一角奠定「師奶殺手」地位的61歲吳啟華，近年活躍於內地影視圈，最近拍攝時有粉絲探班，合照生圖流出難掩歲月痕跡。

男神崩壞｜古裝造型現身　大眼袋勁跌Watt

現年61歲的前TVB藝人吳啟華近日正在內地拍攝新劇，其古裝造型狀態引起網民熱烈討論。近日有女網民在小紅書分享與吳啟華互動的短片，片中可見拍攝結束後，吳啟華仍頂著古裝髮型，身穿便服自行拿著通告和背包便離開片場，期間對於粉絲們合照的邀請來者不拒，態度親民無架子。雖然身形保持得宜，但臉部明顯出現眼袋及皮膚鬆弛情況，與他過往在微博分享的修圖照片對比差異頗大，引發網民熱議。

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吳啟華平時斯文look：

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最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜屋企發霉點算好？專家拆解除霉謬誤

現階段吳啟華專注內地發展，雖然歲月痕跡漸顯，但其專業態度仍獲劇組人員讚賞。粉絲亦紛紛留言表示，期待他在新劇中的表現。吳啟華在TVB拍劇時曾飾演多個經典角色，文質彬彬的外表非常入屋，甚至吸引一班師奶觀眾，角色包括：

《九品芝麻官》「方唐鏡」

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《倚天屠龍記》「張無忌」

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《妙手仁心》「程至美」

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男神崩壞｜三級片往事再被提起

有網民在討論區提及，吳啟華早年曾拍攝三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》卻鮮為人知。吳啟華過去受訪時曾解釋，當時誤以為是普通古裝片，簽約後才發現是三級片，曾以《阮玲玉》造型為由試圖推戲，但面臨高達2000萬港元賠償而被迫履約。他坦言此事對其演藝生涯造成重大打擊，一度萌生退出演藝圈念頭，婚後更曾長期避居泰國。

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