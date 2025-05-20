迷你風扇｜35°C高溫用迷你風扇變暖風機隨時中暑 醫生教1件法寶極速降6°C

【迷你風扇/暖風/熱風/中暑/降溫】炎夏天氣，迷你電風扇成為人人必備的消暑神器。不過，相信大家都試過，在過於炎熱的日子，就算吹風扇都是熱風，怎樣都不涼快。有日本醫生指出，在高於35°C的日子吹風扇，就如同吹暖風機，其熱風反而會導致中暑！教用1件法寶極速降6°C。

影片推介：

江東病院三浦邦久副院長接受日本ANN news訪問時指，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。因為當大量流汗時再吹著熱風，身體會覺得更需要冷卻，反而流更多汗，這會導致脫水，更嚴重甚至會中暑。

▲ 江東病院三浦邦久副院長接受日本ANN news訪問時指，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。

實際上就試過有人在35°C時用迷你風扇後，被緊急送院。

到底怎樣才能有效降溫、消暑？三浦邦久副院長分享，其實只要在吹風扇時，於頸部加上1物，就可有效降溫，詳情請看圖輯：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：消委會風扇｜12款循環扇評測4款奪4.5星 夠涼夠靜又慳電最平$459

消委會測試12款循環扇

消委會早前測試了市面上12款循環扇，包括8款扇葉直徑較小介乎14至16厘米，以及4款扇葉直徑較大介乎18至21厘米，測試各款產品的安全程度、送風量、省電及寧靜程度比較12款循環扇，其中有4款獲得最高的4.5分評價，其售價介乎$459至$798，詳細名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

針對送風量，消委會發現各樣本的送風量介乎每分鐘10.1立方米至21.2立方米，相差高達52%；扇葉較大樣本當中，以「樂信牌」送風量最高，其次為「德國卓爾」，而「THOMSON」送風量較低；扇葉較小的樣本中就以「Origo」及「愛麗思」送風量較高，「三信」則較低。

就著慳電程度方面，消委會計算樣本送風量及耗電程度，從而得出產品的能源效率。根據評測結果，「米家」、「普樂氏」及「origo」的能源效率最高；此外，5款採用直流電摩打驅動扇葉的樣本的能源效率亦較為良好。

至於寧靜程度，消委會就發現「德國卓爾」的表現最佳，在最低風速檔及自動搖擺功能設定為靜止狀態時，量得的噪音水平屬所有樣本中最低。

獲4.5星總評循環扇

扇葉直徑18至21厘米

德國卓爾Summe CF-S85RD（售價約$648）

米家Mi ZLXHS01ZM（售價約$459）

樂信牌Rasonic RCF-8YE（售價約$688）

扇葉直徑14至16厘米

origo CF1515（售價約$798）

消委會無葉風扇推介

消委會於2024年首次評測冷暖無葉風扇，共測試11款樣本，售價介乎$699至$6,988。所有樣本均配備暖風及涼風功能，但在送風量、能源效率、暖風加熱速度及耗電量等方面表現參差。消委會最終選出4款總評4星的產品，當中最便宜只需$1598，媲美名牌Dyson。

消委會委托獨立實驗所測試樣本效能，並以暖風表現、涼風表現等5大項目作為測試重點。測試結果顯示，「飛利浦PHILIPS」、「Dyson」、「德國寶German Pool」及「Power Living」整體表現較佳，獲得4星總評分。其中「飛利浦PHILIPS」及「Dyson」樣本配備HEPA過濾器；在涼風送風量方面，「飛利浦PHILIPS」及「德國寶German Pool」表現較佳，「Dyson」備用耗電較小；暖風方面則是「飛利浦PHILIPS」及「Power Living」加熱速度較快，僅需約1.8分鐘至2分鐘。

4款總評4星推薦名單如下：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5