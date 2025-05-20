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遺愛人間丨22歲獨生子電單車意外無外傷以為無恙　翌日嘔吐不止7日後腦出血離世

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 4 小時前

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【電單車/無外傷/腦出血/車禍】遺愛人間！福建一名22歲的家中獨子，本月8日駕駛電單車時不慎從路上跌倒，當時他因為眼見身上無太大外傷，未有仔細檢查便如常回家。豈料，翌日，他的狀況卻急轉直下，突發嘔吐不止，送院搶救證實是腦出血，而且延至5月15日被判腦死亡。

綜合內地傳媒報道，該名22歲青年名為胡銘杰，事發於5月8日的晚上，他當時正駕駛一輛電單車至安溪縣二環路時，不慎意外跌倒。他首次求醫時，因表面無明顯外傷及出血，於是未有進一步檢查便返家。豈料，翌日中午時，他卻突發嘔吐不止，再次送醫後，終確診腦出血。少年雖經手術搶救，但仍於5月15日被判定腦死亡。

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面對即將與愛兒天人永隔的境況，胡父卻強忍巨大悲痛，主動聯繫當地慈善組織，並於同日簽署《人體器官捐贈志願登記書》。 5月16日，胡銘杰於院內完成捐器官手術，並成功捐獻心臟、肝臟、肺臟各1個、腎臟2個及眼角膜1對，預計可挽回5名器官衰竭患者生命，以及助2名眼疾患者重見光明，胡的遺體事後由廈門大學醫學院接收。

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問及胡父捐器官原因? 胡父則表示希望兒子以另一種方式活在這世上:

兒子這麼年輕，他還來不及在這個世界留下太多痕跡，我想最後再為他做點事情。....如果兒子的器官能在其他人身上繼續發揮作用，就好像他以另一種方式活在這個世上，別的家庭不再承受這樣的痛苦，我的心裡也有了安慰和念想。

據了解，胡銘杰出生於農村家庭，生前十分孝順，為了減輕父親重擔，會主動幫忙照顧行動不便的祖母，亦會幫父親裝卸農作物。 2023年他母親確診癌症後，他更日夜陪護餵飯擦身，直到母親去年離世。家中獨子的離去，令胡父不禁悲痛欲絕嘆道「家裡就只剩下我了」。

遺愛人間｜本港器官捐贈流程

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