小滿節氣2025｜小滿6大禁忌不要犯　命理師揭2大生肖有運行【附開運法】

【小滿節氣/小滿習俗/小滿禁忌/小滿2025】5月21日是二十四節氣中的「小滿」，為夏季第二個節氣。有命理專家分享小滿節氣的6個禁忌，並建議大家多吃4類食物養生，即看下文了解詳情！

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小滿節氣2025｜多吃4類養生食物

星座及塔羅牌專家小孟老師於Facebook專頁發文，今年5月21日為小滿，太陽到達黃經60度，此時稻榖逐漸成熟。小滿節氣後氣溫升高，雨水變多，因此濕氣變重，建議養生必須去濕，可多吃綠豆、冬瓜、薏仁和山藥。

小滿節氣2025｜小滿禁忌

小孟老師亦列出小滿6大禁忌，點擊下圖查看詳情：

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1. 忌露肚臍

小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍，被涼風或冷氣吹入，導致濕氣入體影響健康。

2. 忌喝凍飲

小滿氣溫逐漸上升，許多人會想喝凍飲，太凍會導致頭暈和心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。

3. 不要浪費米食

小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食，以免導致財運不順、一整年吃不飽喝不足。

4. 忌吃濕重食物

避免吃濕重食物，如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦和蟹，以免引發濕疹、風濕疹。

5. 少熬夜

小滿日晝長夜短，氣溫逐漸升高，人體的機能消耗過大，會導致容易疲勞，若熬夜容易引發便秘、頭癢和喉嚨不適。

6. 不要吃隔夜菜

小滿氣溫上升，容易潮濕，病毒細菌滋生，進食隔夜菜後，容易導致腸胃炎或腹瀉。

小滿節氣2025｜小滿開運法

命理師柯柏成亦於Facebook專頁發文，分享小滿的開運法，他建議早上起床時，於手掌心輕輕畫個「財」字，默念心中願望，助力財運亨通，晚上睡覺前，再畫個「寶」字，鎖住一日收穫，讓財富能量滿滿積累。

柯柏成亦建議，要考試的學子可分別於早晚寫「文」、「昌」兩個字，身體不適的就早晚寫上「健」、「康」兩個字，求姻緣的寫上「愛」、「情」兩個字，都可以讓好運鎖在自己的手上。

小滿節氣2025｜2大生肖有運行

柯柏成指出，在小滿節氣有2個生肖要好好把握，屬馬事業大吉，將明顯感覺到諸事都變得十分順利，以往擱置無法處理的難題，將在這陣子會有貴人相助而解決。另外，還可以主動聯繫許久不見的朋友或老同學，和對方約出來聚聚，維持交情，對方或許會在未來成為貴人。

屬猴的愛情喜神降臨，有伴侶的人會在相處之中體會到新的感動，對方將製造甜蜜又浪漫的回憶。單身者務必抓住這波全年最好運時期，脫單的機會就藏在其中，這個節氣相親的成功率也比較高。

內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」及「柯柏成/命理」授權轉載。

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