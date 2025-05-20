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飛行意外︱德國漢莎航空機長如廁期間副機長暈厥　飛機「無人駕駛」飛行10分鐘

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 4 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

德國漢莎航空機長如廁期間副機長暈厥　飛機「無人駕駛」飛行10分鐘

【飛機意外／無人駕駛／飛行員失能／心臟病／航空事故】驚險10分鐘！德國漢莎航空近日被爆出一宗飛行意外：一架客機副機長在機長離崗如廁期間，突發暈厥，導致該架載有205人的客機進入長達10分鐘的「無人駕駛」狀態，消息震驚航空界。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，西班牙航空事故調查機構CIAIAC一項最新報告披露，2024年2月17日，德國漢莎航空A321航班，承載205人從法蘭克福飛往塞維利亞。飛行途經西班牙北部GARVU和BANEV航路點之間的35,000英尺高空時，機長暫時離開駕駛室去洗手間，駕駛艙由副機長值守。

副機長突暈厥 飛機「無人駕駛」10分鐘

報道稱，駕駛艙語音記錄器隨後錄到異常聲響——在機長離開僅36秒後，副機長突然「嚴重喪失行動能力」失去意識，手臂無意觸碰到操縱桿。而客機當時處於自動駕駛模式，飛行姿態穩定。惟空管員期間3次呼叫該航班，均未得到回應。直至機長從洗手間返回，5次嘗試以常規密碼開啟駕駛艙門失敗，最終使用緊急密碼強行進入駕駛艙，重新掌控飛機。

調查報告指出：「副機長臉色蒼白、大汗淋漓且動作怪異，機長請求機組人員協助。」機組也立即啟動了應急預案，在機上醫生乘客的協助下，對副機長實施急救。醫生乘客診斷，副機長可能患有心臟病。隨後，機長迅速決定改飛馬德里巴拉哈斯機場，並在20分鐘後安全降落，機上205名乘客均未受傷。

副機長被送醫檢查，發現他患有一種未確診的神經系統疾病，在先前的航空體檢中未被發現。目前，副機長的航空醫療證明已被暫停。

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2019至2024年間287宗飛行員失能

CIAI​​AC表示，機長在離開駕駛艙前，曾與副機長簡短討論了天氣狀況。當時，副機長看起來「幹練且機警」，機長並未注意到他的行為有任何異常。報告將此次案件定義為「特殊狀況」，指機長接受過相關訓練，得以應對另外一名飛行員失能情況。

不過，CIAI​​AC又援引多份報告稱，儘管飛行員在飛行中喪失行動能力的情況很少見，但確實會發生，包括飛行員突然死亡。根據歐盟航空安全數據庫顯示，在2019至2024年間，數據記錄有287宗飛行員失能案例。

專家稱，航班「無人駕駛」飛行10分鐘，不僅是技術問題；這為全球航空業敲響了警鐘。報告認為，有必要向運營商傳達這種「飛行員喪失行動能力」的特殊性，以便重新評估飛行員獨自留在駕駛艙內所帶來的風險。

同場加映：心肌梗塞或沒有任何徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄曾接受訪問時則表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧分到心臟。部分患者會出現胸痛、氣喘等症狀；但亦有患者可以完全沒有任何徵狀。

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同場加映：6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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同場加映：自測12個過勞症狀

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