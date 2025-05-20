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520出軌男女｜大叔便利店外疑與小三爆衝突　女子追打兼怒吼：叫你老婆落嚟！

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 56 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

大叔便利店外疑與出軌對象爆衝突，女子追打兼怒吼：叫你老婆落嚟！

「5·20」是普通話「我愛你」的諧音，因此會有不少情侶在5月20日過「情人節」；而有港男在Threads發帖，指今日（20日）凌晨在青衣長康邨見到疑似大叔與出軌對象起爭執，笑稱「直擊520嘅第一場嘈交」。

片中女子不斷追打大叔，怒吼怒罵「叫你老婆落嚟」，大叔「脫身」離開後，女子與另外2名老伯親密靠在一起，片主見到這一幕大為震撼，感嘆「大人的世界真係好亂」。

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疑出軌男女｜女子追打怒吼：叫你老婆落嚟！

樓主於今日（20日）凌晨0時28分在社交平台上傳影片，並留言「唔可以只有我睇到㗎！單身都可以好快樂」。片中寫道：「打敗99%嘅香港人，直擊520嘅第一場嘈交，大人世界真係好亂，有老婆仲搞三搞四；搞人老公仲同人哋搭膊攬嚟攬去，單身狗我睇得好開心」。

據影片可見，事發於青衣長康邨便利店對開，1名粉色上衣女子正與1名眼睛大叔發生肢體衝突，她一路用力推撞大叔，怒吼謾罵道「叫你老婆落嚟囉」、「走啦你！唔好落嚟乜嘢！死X街！」，站在一旁的白色背心阿伯試圖勸阻卻無果。

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疑出軌男女｜女子與另兩名男子「勾肩搭背」

樓主在遠處拍攝時，還在一旁「解說」：「520前夕，有個女人不斷喺度同其他男人嘈交，話叫佢個老婆落嚟。呢幕精彩，好似幾好睇咁喎。呢個女嘅語氣睇嚟好似唔係好簡單喎，仲同人攬頭攬頸，直擊到呢一幕真係覺得好搞笑」。

隨後，眼睛大叔離開，女子又與在場的兩名男子「勾肩搭背」有說有笑。影片中配文：「其他2位阿叔漁人得利，睇嚟今晚派帽成功」。

疑出軌男女｜網民震驚：關係亂到咁！

網民看過影片後十分震驚，表示「啲關係亂到x街」、「兩個年紀都唔細，仲有市場，睇嚟人不可以貌相」、「520等於唔要你，係過緊㗎啦」、「你笑得咁衰嘅」、「嗰男人係搞佢老公」、「呢個位真係咁多年嘅嘈交、打交熱點」；不過，也有人認為爭執的起因未必是「情債」。

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