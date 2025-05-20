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新冠疫情︱新冠病毒個案急升「吞刀片式」喉痛更明顯　鍾南山料疫情或持續至這時間

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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AI 摘要
  • 香港疫情上升，65歲以上風險高
  • 鍾南山：6月底前結束流行
  • 「刀片嗓」症狀明顯，咳嗽增多

【新冠肺炎／病毒／鍾南山／症狀/高峰期】自3月中起，本港新冠病毒傳播情況有上升趨勢。中國工程院院士鍾南山昨接受內地傳媒訪問時表示，這輪新冠疫情臨床反映，發現「刀片嗓」（形容喉嚨劇痛如「吞刀片」）的症狀較為明顯，以及咳嗽症狀也多一些。他建議，在空氣不太流通的地方應佩戴口罩。提醒65歲以上並患有慢性病的人士風險較高，建議在確診後48小時內盡快服用特效藥，以防病情惡化。

新冠疫情︱預計6月底前結束流行

據鍾南山分析，本輪疫情目前仍處於爬坡階段，預計將持續6至8周，到6月底前結束流行。他引述香港、新加坡、英國、法國、巴西、挪威的監測數據指出，自今年3月至5月初期間，包括香港、新加坡及歐美多國在內的新冠感染人數均呈明顯上升趨勢。香港報告的死亡病例中，有超過83%為65歲以上長者，90%以上的人存在併發症。

中國疾控中心的監測數據顯示，從3月31日到5月4日期間，全國門急診流感樣病例中新冠陽性率從7.5%增加到16.2%，住院病例陽性率也從3.3%增加到6.3%。鍾南山預測，疫情預計6月底左右結束流行，目前正處於接近高峰的階段。

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新冠疫情︱新一輪疫情「刀片嗓」症狀明顯

鍾南山指出，這輪新冠疫情症狀與之前相比差別不大，早前症狀為發燒、頭痛、全身疲勞及咽喉疼痛，但這一次臨床反映，發現「刀片嗓」（形容喉嚨劇痛如「吞刀片」）的症狀較為明顯，以及咳嗽症狀也多一些。他表示，雖然流行毒株XDV傳播力強，但致病力相對較弱，他建議在空氣不太流通的地方仍應佩戴口罩。

針對部分人將新冠病毒視同感冒的看法，鍾南山對此表示，年輕患者通常只需對症治療即可康復。但對於患有慢性病的65歲以上人士，家人及醫護人員須密切監測其病情變化。若未能及時用特效藥，可能引發嚴重併發症，甚至危及生命。

新冠疫情︱中港台新冠疫情持續升溫

本港衞生署衞生防護中心於5月15日公布，在過去4周，中心共錄得81宗涉及成年人的新冠嚴重個案（包括30宗死亡個案），流行病學調查顯示當中83%屬65歲以上的人士，這些較年長的個案中超過9成有長期病患，而只有1宗個案在過去6個月內曾接種新冠疫苗加強劑。兒童方面，中心今年暫錄得5宗嚴重個案（未有死亡個案），當中2宗有長期病患紀錄，3宗未曾接種新冠疫苗初始劑次。

據廣東省疾病預防控制中心公布數據顯示，廣東省4月錄得的新型冠狀病毒感染個案達23188宗，對比3月的3548宗上升近6.5倍，死亡個案為0宗。另外，全國核酸檢測陽性比率從第14週的7.5%上升至第18週的16.2%，而住院病例陽性比率從3.3%升至6.3%，當中南方省份陽性比率普遍高於北方。而台灣疾管署疫情週報公佈數字，當地新冠疫情已連續5週升溫，5月4日至5月10日新冠門急診就診高達9978人次，新增34宗重症及6宗死亡個案。

同場加映｜成人6大重症症狀

疾管署強調，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但仍有機會發展為中重症，呼籲患者如快測呈陽性後，出現以下重症症狀速求醫：

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兒童8大重症症狀

此外，這波疫情感染人數有年輕化趨勢，有醫生提醒，若兒童感染新冠後出現以下症狀，恐是重症先兆，呼籲家長要留意並立刻帶同就醫：

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同場加映｜新冠食療4大飲食原則

台灣營養師李婉萍在Facebook專頁發文，提醒大眾新冠確診數字又有上升趨勢，提醒大家要好好防疫之餘，若不慎感染亦可以透過4大飲食建議，加速復原及新冠後遺症：

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