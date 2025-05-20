天王現身小學｜郭富城罕有出席校園活動唱金曲《強》 親揭30多年生存法則激勵學生追夢

【四大天王/郭富城/強/小學巡唱/東華三院李東海小學/郭富城國際關愛慈善基金】近日郭富城在社交平台分享了校園活動影片，活動中他與一群充滿活力與好奇心的校園小記者進行互動，分享了許多勵志小故事，感受到孩子們內心充滿夢想與童真。他鼓勵所有小朋友努力學習，找到自己心中的夢想，並以自強不息的信念去實現內心的願望。

▲ 同學們感謝天王分享人生經歷。（學校圖片）

最新影片︰

郭富城現身小學｜與小記者互動 分享勵志故事

在這次訪談中，郭富城以輕鬆親切的方式與小朋友們交流，分享了自己的成長經歷和一些勵志的小故事。作為一位在娛樂圈打拼多年的天王巨星，郭富城用自己故事告訴孩子們，夢想並非遙不可及，只要堅持努力、保持信念，就能一步步實現心中的願望。他與小記者們的互動充滿歡笑與感動，孩子們天真無邪的提問和對未來的憧憬，「讓他深刻感受到他們內心充滿夢想與希望。」郭富城在IG寫道。

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郭富城現身小學｜用愛點亮未來

這次校園之行，也是郭富城國際關愛慈善基金的一部分，該基金長期致力於關愛弱勢群體、支持教育及推動慈善事業。透過走進校園，希望以實際行動激勵更多孩子，用自己經歷告訴孩子們，無論夢想大小，只要堅持不懈，就能創造屬於自己的精彩人生，讓他們在學習的道路上找到方向，勇敢追求自己的夢想。他在活動中勉勵小朋友們：「希望所有小朋友都能夠好好學習，找到自己心中夢想，擁有自強不息的信念去把內心的願望達成。」

郭富城現身小學｜禮堂變演唱會現場

郭富城在東華三院李東海小學禮堂內與師生訪談後，隨即獻唱2001年的經典歌曲《強》。全場師生熱情合唱，氣氛高漲，郭富城以輕鬆親切的姿態，由台上唱到台下，近距離與學生互動，學生們手持彩色小燈，興奮地齊聲高唱，聲浪甚至蓋過天王！他更將麥克風遞向學生，激情喊道：「大聲啲！大聲啲！」老師們也難掩激動，紛紛用手機記錄這珍貴一刻。

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郭富城勵志歌｜學校培育未來之星

東華三院李東海小學作為一所注重全人教育的學校，通過校園小記者計劃培養學生的表達能力與自信心。這次與郭富城訪談活動，不僅為學生提供了一個難得的學習機會，也讓他們在與偶像的互動中感受到榜樣的力量。學校的用心與郭富城的真誠相得益彰，為孩子們創造了一個充滿啟發的一天。

郭富城勵志歌｜同學們感謝天王分享人生經歷

校方在官網上載了當日活動照片，並寫下同學的感受，表示從沒有想過天王巨星郭富城先生會接受校園小記者的邀請，來到李東海小學！又指這是歷史性的一刻，郭富城不僅是他們心目中的偶像，更是十大傑出青年代表，感恩他能到訪與學生們分享人生經歷。

在他的每一句話中，同學們都感受到深深的啟發。「城城哥哥提到，人生充滿挑戰和困難，但正是這些障礙讓我們成長，最終獲得成功。他的故事激勵著我們每一位孩子，讓我們明白「強」人是如何在逆境中奮鬥。非常感謝郭富城先生的無私分享和鼓勵，您永遠是我們的榜樣！希望未來有更多機會能夠向您學習，並將您的精神傳遞下去！」

郭富城再傳當爸｜愛妻「凸肚照」瘋傳 疑懷第三胎



2017年，郭富城與方媛結婚，育有兩名女兒，家庭幸福美滿。近日方媛在母親節曬出與母親及女兒們的合照，其中一張由下往上拍的照片顯示她小腹微微隆起，引發網友猜測她可能懷上第三胎。方媛對此未作回應；郭富城在接受訪問時未否認懷孕傳聞，表示孩子是上天的恩賜，計劃順其自然，未明確回應是否有第三胎的計劃。

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