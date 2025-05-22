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突下架大量資料惹議　申訴專員公署能從善如流？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 7 小時前

最後更新： 7 小時前

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熱門 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

申訴專員公署早前突然下架大量資料，只保留近3年資料。

申訴專員公署早前突然下架大量調查報告，盡管爭議聲四起，但署方企硬；多位議員認為署方提出的理由站不住腳，反添不必要疑慮，但只能言盡於此，盼署方從善如流。

申訴署是獨立的法定機構，專責監察各政府部門和主要公營機構，包括調查行政失當的申訴，並提建議和改善措施，也會處理市民就《公開資料守則》的投訴。因此，今次被傳媒發現該署在網站移除大量資料，包括專門記錄市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目後，跨黨派議員、前高官、學者紛開腔提意見。

指署方說辭難服眾 百思難解

申訴署起初回應傳媒查詢時，稱這是為確保網站內容準確和有效管理而更新，市民可書面要求索取網站以外資料。周一（19日）發出的新聞稿，再提兩理由：1.近年給予政府的建議，一般在兩年多內已獲落實，形容2023年4月前發布的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導。2.更新網站能避免資訊過多，阻礙公眾查閱及搜尋所需資料；並透露2022年亦曾更新網站，亦曾將過時調查報告從網站移除，保留最近10年的調查報告。傳媒其後再追問申訴專員陳積志時，陳又稱網頁太多資料，會令網站速度變慢。

多位議員近日均曾公開追擊，駁斥不合理之處，有議員私下坦言，對申訴署的做法百思不得其解，「若是署方建議獲政府積極採納，大家看到的應是好的一面，而不存在誤導。若說資料太多會令網速變慢，咁可以向數字辦請教一下，明明3年前更新，還可以保留10年的報告，3年後反而只能保留3年的報告？最無法理解的是，大家如要索取報告，流程繁複又昂貴，好似故意設障礙，不想讓人查閱一樣。」

政府無意干涉  議員：言盡於此

申訴署為何堅持要刪資料？有議員猜測，或是有人「做多咗」。由於申訴署是監察政府運作的獨立法定機構，據知，政府方面亦相當避嫌，無意干涉甚至評論。行政長官李家超日前見記者被問及此事時，強調政府不會參與其運作，相信申訴署會做好《申訴專員條例》下的工作和責任，處理好社會的意見。

不過，現時輿論可見，署方的說辭難令公眾收貨。據聞，由於愈來愈多議員出言批評，近日議員均收到「溫提」，着點到即止、勿再加把火，免事件升溫，或延伸出其他不必要爭議。多位議員亦稱，該說的都說了，希望申訴署聽到大家的意見，勿因此讓外界產生不必要猜測和負面觀感。

前公務員局事務局局長聶德權早前提醒，良好的政府管治須重視「透明度」（Transparency）、「公眾參與」（Public Engagement）和「問責性」（Accountability）。政府政策局和部門、公營機構以及獨立委員會發表的報告和調查結果具重要參考作用，這些資料對做公共政策研究的學者和教授都很重要。「除非有特殊原因，必須妥為保存及容易讓公眾查閱」。

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