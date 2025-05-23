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哈佛被禁招國際生｜港科大率先拋橄欖枝推無條件取錄　設專責團隊助辦理轉學事宜

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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香港科技大學。（資料圖片）

【哈佛大學/Harvard University/科技大學】美國頂尖學府哈佛大學（Harvard University）被美國政府禁招收國際學生，現有外國學生也須轉校。香港科技大學今日宣布，公開邀請就讀於哈佛大學的國際本科生及研究生，以及剛被哈佛錄取的國際生到科大就讀，將提供無條件取錄。

香港科技大學有意無條件取錄受影響的哈佛學生。（資料圖片）

科技大學表示，將為有意轉學的學生提供無條件錄取、簡化入學程序及學術支援，協助他們順利過渡。   。科大將優先處理這些學生的入學申請、學分轉移及定制支援，包括簽證和住宿安排，確保他們可順利轉學。大學已已成立專責團隊，協助學生相關事宜，有意的學生請透過專屬電郵 hkust-Harvard@ust.hk 獲取詳細資訊。   

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