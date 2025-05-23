提防詐騙｜立法會議員WhatsApp遭黑客入侵後向朋友借錢　陸頌雄：切勿上當

勞聯立法會議員周小松、工聯會立法會議員黃國去年底及今年初先後成為騙徒目標，遭不法之徒利用AI模仿其聲音行騙，友人不虞有詐「中招」，均有錢財損失。

工聯會立法會議員陸頌雄昨日則稱，自己WhatsApp遭黑客入侵，並向其通訊錄的朋友發出借錢信息，更發出其近期的最新照片作證。陸頌雄強調，「以上都是騙子行為，請所有朋友注意，切勿上當，本人絕對不會向人借錢亦無此需要。」陸頌雄已報警求助。

根據陸頌雄上載的對話，對方稱「需要轉480000港紙給我朋友，我不方便經過我戶口」想請陸有人幫忙轉帳。不過，陸友人很快識破，直問對方「係咪詐騙。」

▲ 陸頌雄稱，自己WhatsApp遭黑客入侵並向其朋友借錢，呼籲大家勿上當。（陸頌雄Facebook圖片）

去年11月勞聯立法會議員周小松指，接到相熟的工會分會理事長朋友通知，有不法之徒疑似利用AI模仿他的聲音進行電話詐騙，先假借邀約對方到立法會見面，再以各種套路和藉口誘騙受害人多次轉帳，該理事終損失四至五萬元，已報警處理。

今年1月中，黃國亦遭不法之徒利用AI模仿聲音進行電話詐騙，友人先後三次合共匯入數十萬元進入騙徒指定戶口，直至友人向黃國「追數」，黃始知友人受騙。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5