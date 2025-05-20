日本麥當勞Chiikawa｜炒家瘋搶麥當勞Chiikawa玩具隨地棄食物　網民批評：日本人唔係咁高尚！

【日本麥當勞Chiikawa】日本麥當勞5月16日起推出與Chiikawa聯乘的玩具套餐，引發搶購潮。大批粉絲為了玩具不斷訂購套餐，最終更有「只要玩具不要餐」的場面出現，大量食物被丟棄在店內，造成混亂。該場面更令網民批評日本人浪費食物，而官方亦發出聲明呼籲民眾要理性消費。

日本麥當勞Chiikawa｜搶購麥當勞Chiikawa玩具 棄餐扔垃圾桶

近日有居日的網民在Threads上分享一條影片，從影片中可見，在日本麥當勞分店的櫃枱和餐枱上，放滿了未被取走的外賣袋，有部分堂食的餐點更是被丟棄到垃圾桶內，場面非常混亂。事主對此表示「成袋完好無缺嘅麥當勞餐，真係原封不動掉晒入垃圾桶！」，又指不少人為了套餐的Chiikawa玩具，瘋狂搶購，甚至不惜排隊約兩小時，「連點餐都成為災難」，最誇張的是，有人拿到玩具後便直接棄置餐點，「個餐唔食一啖，直接丟！」

對日本人浪費食物的行為，事主批評「唔好再以為日本人個個咁高尚，咁有manner啦，浪費起食物一啲都唔輸蝕……個個話日本人重視「もったいない」（唔好浪費），但今日睇到嘅係——食物唔當食物，只當抽獎門票。」

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最新影片推介：

日本麥當勞Chiikawa｜開心樂園餐推出Chiikawa聯名玩具

日本麥當勞與Chiikawa的聯名活動自5月16日起分階段推出限定玩具，共有8款角色玩具，包括Chiikawa、小八、兔兔、飛鼠等，化身成麥當勞職員，再融入薯條、餐盒、紙杯等元素。活動吸引大批粉絲外，也有引起黃牛的注意，導致浪費的行為出現。

同場加映：Chiikawa角色介紹

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日本麥當勞Chiikawa｜網民批評浪費食物：好折墮

日本麥當勞的情況引起網民熱議，不少人批評其浪費行為，「其實點解唔走餐？」、「好心捐咗啲食物啦陰公真係折墮」、「好折墮⋯⋯好唔尊重食物」、「等於買碟拎握手會抽獎券跟住唔要啲碟之嘛，唔係話浪費係啱，不過熟悉日本文化嘅人就唔會震驚 」。另外，有網民指香港麥當勞推出以往Snoopy公仔時，也出現過類似的情況。

也有網民對該行為是否由日本人所做提出質疑，認為外國人也有參與其中。而在X上則有日本人指控是中國人所為。

日本麥當勞Chiikawa｜官方發聲明每次限購4份

針對該情況，日本麥當勞發布聲明，呼籲民眾理性消費，又指切勿為了轉售的目的而購買大量兒童餐，同時又修改購買限制，每人每次只能購買4份，若需再次購買必須重新排隊。

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