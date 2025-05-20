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國安法附例｜回應有傳媒拍攝禁地外圍被請離開　李家超：無壞意圖、正常攝影留念是可以

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 5 小時前

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行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒。(曾耀輝攝)

兩項維護國安附屬法例上周刊憲生效，六個地址被列為禁地。特首李家超今日（20日）被問是否容許市民拍攝時指，沒有壞意圖、正常攝影留念是可以，但若影響到國安公署執行職務和運作，就要依法處理。

特首李家超今日出席行政會議前見記者時，被問到傳媒日前去到其中一個禁地外圍，想拍攝時都被邀請離開，禁地是否容許市民拍攝，及傳媒想拍攝一個位置外貌。他回應指，一些市民路過希望「打卡」拍照，在不影響公署工作，亦沒有任何目的去影響國家安全公署執行其職能和任務的實際情況下，是容許的。他認為，法例將條文清晰地寫出來，就是要告訴市民哪些行為是觸犯法律。

被問到國安附屬法例迫切性，為甚麼國安附屬法例需要在李家超不在港，都要盡快在香港通過，他說，

我多次提出，國家安全風險就如病毒一樣，是長期存在於我們身邊，亦會隨時伺機侵害我們。世界百年未有的大變局正加速演變，地緣政治複雜，環球局勢震盪升溫。國家安全風險可以突如其來，而且可以波濤洶湧，所以維護國家安全的附屬法例必須「早一日、得一日」審議完畢來增加它的確定性。

保安局局長鄧炳強早前被問到有關禁地拍照問題時強調，意圖是很重要，影相、打卡，無任何意圖做間諜行為，或妨礙別人進去，看不到構成罪行。

不過，如果有些人刻意在旁邊，用長距離望遠鏡影住寫字樓入面，人哋做緊甚麼，情況就不一樣。

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