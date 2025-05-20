方媛疑懷孕︱郭富城不否認將第三度當爸爸　疑默認方媛懷孕：小朋友係上天恩賜嘅禮物

【郭富城 / 方媛 / 四大天王】郭富城與太太方媛育有兩女，方媛早前在社交平台分享與母親一起過母親節的照片，當中一張相被發現一向非常fit的她腹部微隆懷第三胎，有網民留言追問她否有喜，卻她一直未有回應。

日前城城到訪小學與師生大合唱經典金曲《強》，全場師生一同大合唱，令整個校園都充滿歡欣及活力氣氛。城城亦在今日（5月20日）個人社交平台分享當日到學校情況，並寫：

日前很開心和一班校園小記者做了一個訪談活動，和他們互動分享了一些勵志的小故事，感受到他們的內心是充滿夢想和童心。希望所有小朋友都能夠好好學習，找到自己心中夢想，擁有自強不息的信念去把內心的願望達成。

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▲ 日前，郭富城到訪小學唱歌。

方媛疑懷孕︱城城：小朋友是上天恩賜的禮物

同時，城城接訪TVB娛樂新聞台訪問，表示自己不是怪獸家長，希望兩個女可自由發展，最重要是小朋友開心。

至於講到最近有傳太太方媛再度有喜，城城卻未有正面回應，不承認也不否認，只表示多謝網上朋友關心，更似有暗示地稱小朋友是上天恩賜禮物。

城城回答說：「「首先要多謝網上嘅朋友關心啦，其實我都講咗小朋友係上天恩賜嘅禮物，係好感恩嘅事，但我又唔會回應太多。（兩個女會唔會話想要個細佬或細妹？）冇問喎，（有冇呢個計劃？）順其自然嘅，我覺得最緊要順其自然。」

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