咖啡｜醫生揭1個飲咖啡習慣可致癌　1種常見咖啡飲法超傷胃

【咖啡／咖啡因／胃酸倒流／便秘／大腸癌】不少都市人都愛飲咖啡，過往亦有研究證實咖啡對人體帶來不少好處，然而有醫生就指出，過度攝取咖啡有機會引起病變甚或致癌，而一種常見飲法就比齋啡更加傷胃。

台媒《健康2.0》就飲用咖啡相關問題，諮詢當地肝膽腸胃科醫生詹宜學。詹宜學指出，飲咖啡可促進腸胃蠕動幫助排便、減少便秘，從而降低大腸癌風險；亦有研究顯示，飲咖啡能夠促進腸道內好菌的增加，減少患上糖尿病、心臟病及癌症的機會，但上述好處的前提都是「適量的咖啡攝取」。

咖啡飲法｜過量飲咖啡恐增食道病變癌化風險

詹宜學強調，若過量飲用咖啡，咖啡因會使食道與胃的交接處「賁門」括約肌鬆弛，繼而增加胃酸逆流經過食道的風險，導致胃酸倒流；若長時間不注意，甚至有可能造成食道病變及癌化。此外，攝取過量咖啡因也有可能造成心悸、血壓升高等問題。

那麼，一個人每天到底可以飲用多少咖啡？詹宜學就表示，根據台灣衛生福利部（衛福部）公告，建議每日的咖啡因攝取量維持在300毫克以下。如果是即沖咖啡，建議每日最多不超過2杯，一杯的參考容量約為350mL。

咖啡飲法｜咖啡宜選擇深烘焙 1常見飲法更傷胃

詹宜學提醒，空肚飲咖啡會增加胃酸分泌、刺激黏膜，若本身就有胃發炎、胃潰瘍的問題，會因此更不舒服，甚至令問題更嚴重，建議吃點東西後再飲咖啡會較好。若真的需要攝取咖啡因，他就建議喝深焙咖啡，因為深烘培度的咖啡豆含有特殊成分N-methylpyridinium（NMP），能減少胃酸分泌，對胃造成的影響會比較少。

不少人飲咖啡時都會加入牛奶，或者選擇喝拿鐵，認為這樣比較不刺激腸胃，但詹宜學就指出並非如此，他解釋，牛奶含有脂肪，而脂肪會使腸胃蠕動變慢，反倒更容易造成不適，而咖啡和牛奶一起喝也並不會增加鈣質的吸收。

飲食攻略｜4類人應減少攝取咖啡因

詹宜學提醒，以下4類人應減少咖啡因攝取：

孕婦

孩童

心臟病患者

腸胃欠佳的人士

值得留意的是，除了咖啡之外，其他飲品如可樂、朱克力、茶葉等亦含有咖啡因。他又表示，孕婦無須刻意去選擇低咖啡因的咖啡，飲用一般正常或減少攝取即可；他解釋，這是因為低咖啡因咖啡豆在烘培製作過程中會使用「二氯甲烷」，而這種成分有可能產生身體不適的副作用。

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同場加映｜過度攝取咖啡因11大症狀

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁發文指出，人體在勞累時會產生一種叫做「腺苷（Adenosine）」的物質，當體內的受體接觸到腺苷時便會產生睡意，但咖啡中的咖啡因會佔據腺苷的位置，阻礙腺苷發揮正常作用，使大腦誤判身體尚未疲倦，因而感到精神變好。

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她提醒，咖啡只是讓我們感受不到累，事實上身體還是處於疲憊狀態。她建議咖啡因的每日攝取量應控制在300毫克以下，過量攝取可能導致以下11種健康問題：

影響睡眠：咖啡因殘留體內會干擾睡眠品質，越喝越累。

刺激腎上腺：過度依賴咖啡可能導致腎上腺疲勞，反而更加沒精神。

影響鈣質吸收：咖啡因可能影響骨骼健康，長期大量飲用需留意。

引發焦慮焦躁：咖啡因會影響大腦腺苷受體，並刺激腎上腺分泌，導致緊張焦躁。原本就容易焦慮者症狀可能加劇。

越喝越累：過量咖啡因易使身體過度興奮，因缺氧而感到更疲倦。

失眠：咖啡因會造成神經系統過度興奮。

心悸：過量咖啡因會使神經系統過度興奮，引起精神緊張。

頭痛：咖啡因作為中樞神經興奮劑會導致血管收縮。

胃痛：咖啡因容易刺激胃酸分泌。

尿頻：咖啡因具有利尿作用，可能加重頻尿。

腹瀉：咖啡因會刺激胃酸分泌，空腹飲用易刺激腸胃。

飲食攻略｜適量飲咖啡益處

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

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