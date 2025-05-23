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膽固醇｜膽固醇過高無先兆可致血管堵塞　定期驗血監控血脂水平

醫健人物

發布時間： 3 小時前

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「膽固醇過高」一般不會即時引發明顯症狀，臨床上不少個案都是直至各種併發症陸續浮現，才驚覺水平超標，但其時病況或已不能逆轉，例如因血管栓塞致冠心病發或中風，後果可大可小。有心臟科專科醫生建議市民，年齡若屆35歲以上，應定期驗血監控膽固醇水平，如有需要亦可及早接受適當治療。

心臟科專科醫生鍾一翹表示，膽固醇過高可增加中風及心臟病發風險，當中包括壞膽固醇（即「低密度脂蛋白膽固醇」）或三酸甘油脂水平超標，建議一般人的壞膽固醇水平，應低於2.6 mmol/L，若本身有其他高危因素，例如有吸煙習慣、患腎病、高血壓、糖尿病，或曾經進行通波仔手術等，更應將壞膽固醇水平控制在1.8 mmol/L以下。至於三酸甘油脂水平，一般應低於1.6 mmol/L。

多肉、高脂肪飲增壞膽固醇風險

膽固醇超標原因眾多，包括肥胖、缺乏運動、飲食習慣不佳(例如多肉少菜)、煙酒過多及家族遺傳等。臨床不少病人出現心口痛等症狀，才得知長期膽固醇長年累月過高，導致血栓病發。

膽固醇過高一般毫無症狀，難以察覺，只能夠靠血液測試得知，故大眾不能掉以輕心。鍾醫生建議35歲以上人士，每年進行基本體檢包括驗血量度膽固醇。若有家族遺傳，建議20歲起要驗血，及早診斷和用藥，降低各併發症風險。若壞膽固醇水平多於4 mmol/L或三酸甘油酯水平多於3 mmol/L，便應考慮服藥控制。

選擇白肉及健康蒸煮方法

若發現膽固醇水平較高，可先用半年時間嘗試改變飲食及運動習慣，例如保持多菜少肉、減少吸收碳水化合物及少吃甜食。若要進食肉類，可選擇吃白肉為主，例如魚類、瘦肉、雞胸。烹調可選擇蒸、煮方式，取代煎炸食物，減少用油。除了飲食保持清淡，做運動時要做一些可引起出汗、造成微微氣喘及心跳加快的運動，例如游泳、踩單車和跑步。另應定期磅重監察體重變化

飲食運動未能控制血脂水平需考慮服藥

膽固醇水平如未有妥善控制，會增加各種心血管疾病風險。曾有50多歲男病人本身有吸煙習慣，身體檢查發現其中一條血管已栓塞4成，需要服用藥物控制膽固醇水平，但他沒有按指示依時服藥，一年後，因為心口痛求醫，發現血管已栓塞增加至7成，需緊急做通波仔手術。

他汀類藥物為現時一線治療藥物，屬於安全及有效藥物，能夠於一至兩個月內，為病人降低3至5成壞膽固醇水平。他汀類藥物又可穩定血管內的粥樣硬化斑塊，減少斑塊脫落及出現血栓風險，另有保護血管作用。至於他汀類藥物的副作用如肌肉痛、肝酵素增加，甚至肌肉發炎等，但肌肉發炎較少見。其他輔助性質藥物，例如煙酸類或纖維鹽酸類藥物，只局限於控制三酸甘油脂水平。鍾醫生最後提醒，降膽固醇治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適治療方案。

心臟科專科醫生 鍾一翹

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撰文 : 心臟科專科醫生 鍾一翹

欄名 : 健康專家專欄

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