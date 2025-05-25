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的士司機｜綠色的士司機連拒乘客3處目的地　最終「黑晒面」同意去元朗惹議： 究竟司機想去邊？

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 莊子璇 新冠肺炎 關稅戰 DSE2025 立法會選舉2025 湯告魯斯 結業潮 中一入學 超市大搜查 會員有獎

綠色的士司機連拒乘客3處目的地，最終「黑晒面」同意去元朗惹議： 究竟司機想去邊？

即使政府對的士司機拒載、揀客等行為有嚴格的約束和處罰，但不時仍能見到乘客控訴遇到類似情況的經歷。

近日，有乘客在Facebook在「香港交通及突發事故爆料區」群組發帖，指日前由新田搭綠色的士前往沙田，惟司機因路程太遠拒絕，隨後他又提出2處目的地均被拒絕，直至最後「黑晒面」同意將他接載至元朗西鐵站，事主疑惑感慨「懷疑人生」。

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樓主質問道：「真係你老X，究竟司機想去邊？」。（《的士判官》劇照）

的士司機｜對乘客提出之目的地三度拒絕

樓主當日由新田乘搭綠色的士前往沙田，惟上車後司機表示「太遠不去」，於是他退而求其次詢問「大埔呢？」、「那去上水吧」，相信他想由這兩處乘搭港鐵東鐵線前往沙田，但無奈都遭到了司機拒絕「不去」。

樓主三度遭到拒絕後，反問司機「可以去哪」，惟對方又問他想前往何處，僵持不下樓主表示「那就去元朗西鐵站吧」，的士司機聞言終於「黑晒面」同意；樓主對司機數次拒絕的行為十分不滿，質疑「真係你老X，究竟司機想去邊？」，並無奈表示「懷疑人生」。

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的士司機｜網民：係咪想返屋企？

此事引起網民熱議，紛紛批評司機的行為，更稱遇到類似情況可報警處理，「同佢講，你究竟想去邊？係咪想返屋企？」、「元朗警署報案室，不過預多39分鐘」、「香港的士得啖笑，永遠都唔會搭」；但也有人解釋稱，綠色的士前往沙田，只能行駛至威爾士醫院，「入唔到沙田市中心」，認為的士司機拒絕樓主前往沙田無錯；也有人質疑事件真實性。

查閱運輸署資料發現，新界的士（綠色的士）僅可沿指定路線接載乘客往返沙田區的威爾士親王醫院及馬場。

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