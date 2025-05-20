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母愛偉大｜TVB御用婆婆絕跡幕前　60歲入行拍劇愛做「茄喱啡」背後有洋蔥

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撰文： 黃堯姿

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

AI 摘要
  • 許碧姬因照顧女兒而演戲
  • 許碧姬為女兒長途跋涉探病
  • 女兒離世後，許碧姬仍樂觀

【許碧姬／御用婆婆／TVB劇集／紙皮婆婆】TVB資深甘草演員許碧姬（人稱「碧姬婆婆」），曾因在多部劇集中飾演老婆婆角色，被封為「TVB御用婆婆」、「執紙皮婆婆」，以慈祥形象入屋。現年94歲的她近年已淡出幕前，有網民好奇「碧姬婆婆」近況如何，在討論區發起帖文，意外發現她常在這一區出現，近況曝光，背後原因令人動容。

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TVB御用婆婆許碧姬早年經常出演劇集中綠葉角色，當中大多數是執紙皮婆婆或是垃圾婆。雖然未必記得住她的真名，但談到長相立刻引起網民共鳴。而近年劇集中卻少見了她的身影。日前有網民在Facebook群組「90年代回憶（新版）」發文詢問「碧姬婆婆」的近況，立刻勾起回憶。有網民指，曾經在元朗雞地和凹頭見過婆婆身影，形容婆婆近來需要以輪椅代步，相信年紀老邁不便於行。亦有網民指婆婆依然「好精神、好好笑容」，更指婆婆早年住在沙田區，之所以出現在元朗區原來與其大女有關。

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母愛偉大｜36歲愛女突中風　65歲母扛起照顧重擔

許碧姬曾在TVB節目《日日媽媽聲》中真情剖白，憶述她當年以60歲高齡入行是為了她腦中風的女兒。1996年，許碧姬36歲的大女兒突然腦中風，四肢癱瘓失去自理能力，需要24小時有人在旁照顧。當時她毅然接女兒回家，惟醫生認為她無法獨力照顧，她卻堅定表示：

醫生話我照顧唔到，但我話得！

更為愛女特地在醫院學習使用輔助器械，每天推輪椅帶女兒到花園活動。在接女兒回家照顧的同時，她亦有輪候政府療養院，6年後終於獲分配入住名額。

母愛偉大｜每日長途跋涉探病　抽空拍劇只為氹女一笑

女兒入住元朗療養院後，住在沙田的許碧姬每天不惜長途跋涉探訪，即使沙士期間每日僅獲1小時的探訪時間，她仍堅持花2小時車程往返，為與女兒見面，即使拍劇後時間緊拙也好，剩下半小時都會去。

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母愛偉大｜從「無聊」到「為女而演」的演藝路

許碧姬坦言，最初20年當臨記純因「無聊」，從不介意飾演執紙皮婆婆等小角色，且非常敬業，「人哋唔肯做，我通通都鍾意去做！」。她特別感激劇組人員對她的體貼，有時劇情需要她推紙皮或做「垃圾婆」，劇組都會事先清潔道具垃圾桶。而女兒患病後，演戲對她有了新意義。她透露，女兒一直喜歡追星和喜歡看電視，於是開始拍劇能夠與女兒分享箇中趣事，尤其一看到媽媽與大明星合照，女兒每次見到都會開心地笑到合不攏嘴。

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母愛偉大｜19年不離不棄　盼女兒得安息

女兒患病19年後離世，但許碧姬仍保持樂觀，她現在仍會經常會想起女兒，翻看過往母女旅行舊照，知道女兒患病多年很辛苦，如今終於解脫希望她能夠得到安息。

我諗住佢病咗19年咁長，佢辛苦我又辛苦，我都希望佢早啲得到安息。

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