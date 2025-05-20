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關稅戰｜前外交官吳海龍：美國發動關稅戰就像自己生病卻要別人吃藥

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

中國公共外交協會會長吳海龍發表主題演講時指，美國的問題來自自身，卻拒絕內省尋找解決方案，就像有人生病卻拒絕吃藥，要他人吃藥來治他的病一樣。（峰會供相）

2025全球繁榮峰會在港舉行，中國公共外交協會會長吳海龍發表主題演講時指，美國的問題出在自己身上，但從不願從自己身上找原因，「自己得了病、自己不吃藥，非要讓別人吃藥來治美國的病」，他指最近美國向全球發起的關稅戰，就是這種邏輯。

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吳海龍在演講談及中國與美國、歐洲、全球南方及亞洲四方面的關係。他指出，中國崛起過程中對外面臨最大的問題是中美關係，又指把中國視為戰略競爭對手、而非合作夥伴是美國最大的戰略認知錯誤，而美國近年對中國的快速發展焦慮不安，擔心中國超越美國、取代美國霸主地位，通過中美脫鉤等打壓措施企圖阻止中國壯大，但中國無意與美國進行戰略競爭，更不想取代美國當世界的老大，只想把自己發展好、發展強，讓老百姓過上更好的生活、為世界做更大貢獻。

吳海龍：坦誠談判才是解決問題的出路

他續指，美國的問題出在自己身上，但從不願從自己身上找原因，「自己得了病、自己不吃藥，非要讓別人吃藥來治美國的病」，形容最近美國向全球發起的關稅戰，就是這種邏輯。

吳強調，早前日內瓦關稅談判達成共識，說明訛詐和威脅是無濟於事的，只有本著尊重與平等原則，坐下來坦誠談判，才是解決問題出路。

童學園
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吳海龍：中歐沒有根本衝突 亞洲是合作共贏示範區

談及中歐關係，吳認為，中歐沒有根本衝突，今年是雙方建交50週年，相信雙方都有能力和智慧妥善解決好存在問題，共同開闢下一個值得期待的50年。

至於中國和亞洲的關係，他表示，亞洲一直保持著快速的成長，總體上維持穩定局面，避免發生大規模戰亂與衝突；但亞洲也存在不穩定因素，例如美國的「印太戰略」是圍堵和孤立中國，域外國家也會通過南海問題挑撥離間等，都是想在亞洲「搞事」。

他提出，鄰里之間難免磕磕碰碰、有利益糾紛，但只要秉持「共同家園」理念，平等協商、互諒互讓，就沒有化解不了的矛盾。他指，中國將繼續擴大對周邊國家的開放，與亞洲國家分享更多發展紅利，強調亞洲不是大國博弈的角鬥場，而應成為國際合作的示範區。 

葉劉：全球金融峰會講述香港真實故事

峰會召集人之一、行會召集人、匯賢智庫政策研究中心理事會主席葉劉淑儀致歡迎辭時表示，全球繁榮峰會是由政府、智庫、商會共同發起的活動，講述香港的真實故事，以及讓世界認識到香港在減少分歧方面的獨特作用。她亦希望所有來賓在香港留多幾日，暢遊、體驗這座城市的獨特風采。

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