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結業潮｜K11 MUSEA MoMA Design Store傳結業或搬舖　店員回應：唔清楚

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 4 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

K11 MUSEA「MoMA Design Store」傳出結業或搬舖的消息，店員回覆「不清楚」。（ TOPick記者攝）

【結業潮/】位於尖沙咀K11 MUSEA人文購物藝術館的美國現代藝術博物館選物店「MoMA Design Store」日前進行大減價，吸引大批市民前往選購，貨架更被搶購一空。有傅MoMA原鋪位將會有大牌子進駐，故傳出結業及搬舖的消息，TOPick記者今日詢問店員有關消息時，則回應「不清楚」。

結業潮｜MoMA Design Store傳結業或搬舖 

日前（18日），MoMA Design Store進行清貨優惠，有大量市民前往選購，不少商品更被橫掃一空。市場傳言將有大品牌進駐MoMA Design Store原舖位，故進行清倉減價，疑似為結業清貨。

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結業潮｜店員回應相關消息：唔清楚

今日（5月20日），TOPick記者前往MoMA Design Store，門外仍有大批市民排隊，相信是被清倉優惠吸引前來，不過店內的商品已沒有優惠，向店員查詢時，指該快閃優惠已結束，而對於結業及搬舖的消息，則表示「不清楚」。

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