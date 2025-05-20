癌症福音｜63歲港男肺癌復發服標靶藥現抗藥性　養和推「全方位癌症基因組檢測」針對性治療病情好轉

【養和醫院／養和癌症中心／癌症／基因檢測】養和癌症中心今日（20日）舉辦記者會，介紹「全方位癌症基因組檢測」服務，把5類癌症包括血癌、肺癌、腦癌、大腸癌及子宮內膜癌由特定基因組合檢測揪出，再進行綜合性癌症基因組學檢測，以精準個人化癌症治療。中心分享一個病例，一名63歲張姓肺癌男病人原本靠標靶藥穩定病情，卻突然出現抗藥性，其後接受「綜合性癌症基因組學檢測」，及時找出癌細胞變異並轉換藥物，病情之後明顯好轉。

養和臨床病理科及分子病理科主任、血液學專科醫生馬紹鈞醫生表示，針對癌症的基因突變，癌症基因檢測可分為兩個層面，其一為「癌症特定基因組合檢測（Cancer Specific Panel）」，醫院自2013年起便已採用次世代基因排序（Next Generation Sequencing, NGS）技術，涵蓋血癌、肺癌、腦癌、大腸癌及子宮內膜癌5類癌症，集中檢驗與該種癌症相關的基因突變情況，能夠快速、精準地鎖定要偵測的基因，有助加快確診及決定治療方案，適用於新症及較早期數的癌症。

其二則為 「綜合性癌症基因組學檢測」（Comprehensive Genomic Profiling, CGP），由抽取組織、化驗及分析均能 一應在院內進行，毋須送往外地等候化驗結果，能及時為癌症期數較後或病情較複雜的患者， 進行深入的基因分析，令治療更為個人化及精準。養和目前為本港唯一提供院內綜合性癌症基因組學檢測的私家醫院，與等候報告需時1個月的海外檢測相比， 院內檢測只需要2星期的檢驗時間，且擁有更佳的樣本選擇和樣本數量管理，醫院人員之間亦能夠直接溝通，透過專業病理綜合每宗個案的病情資料，為病人制定個人化治療方向。

養和放射治療部主任暨綜合腫瘤科中心副主任、臨床腫瘤科專科醫生邱振中醫生處理過多宗曾接受「綜合性癌症基因組學檢測」的癌症患者個案，他在分享期間提到上述病例，表示該名男子曾患非小細胞肺癌，並於2023年復發，經癌症基因檢測後成功配對口服標靶藥物，病情得以控制。然而到了2025年初，其血液癌症指標上升，甚至出現抗藥性；醫療團隊經電腦斷層掃描（CT）導引活檢，CGP驗出原帶有 CD74-ROS1融合基因的癌細胞發展出 G2032R 變異，並為男子轉換另一種針對此變異的標靶藥，之後其病情明顯好轉，X光上的陰影明顯縮小。

最新影片：

除了基因突變，染色體基因異常亦是了解癌症的重大線索。養和將破解染色體異常的「細胞遺傳學」應用至臨床服務，透過分析癌細胞的染色體，在基因突變的層面上以更深入、更透徹地揭示癌症的染色體異常，例如缺失、 重覆、易位等，亦可用作預測病情的預後情況，對血液腫瘤及兒童癌症（如「神經母細胞瘤」）尤其重要。養和分子病理部主管及細胞遺傳學家溫錫剛博士指出：「其中一個 重要方法為核型分析（Karyotyping），透過顯微鏡觀察染色體的大小、形狀和數量。癌細胞的 核型特徵通常較複雜，例如導致慢性骨髓性白血病的費城染色體，是因為細胞的第9號及第22號染色體易位後形成新的融合基因 BCR::ABL，因而引發癌症。」

養和亦將人工智能應用到相關技術上，在訓練電腦程式及反覆學習後，現時軟件已能自動運作，包括辨認中期細胞及拍下電腦成像，再進行分類及排序核型圖，之後再由化驗師核對及覆檢，令整個檢測更高效。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

養和醫療集團首席醫療總監、養和醫院副院長陳煥堂醫生表示：「全方位的腫瘤基因檢測是癌症管理關鍵的第一步，養和癌症中心現齊備尖端的診斷及治療儀器，醫生可按照基因檢測結果及癌症患者的情況制定具針對性的高效治療方案。患者無論需要接受外科手術、化療、質子治療、定位放射治療、標靶治療、荷爾蒙治療、血液及細胞治療或免疫治療等，醫護團隊也會在 治療及復康路上提供最全面及貼心的支援。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5