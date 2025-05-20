宅男女神︱前TVB小花陳婉衡宣布結婚　520騷婚照報喜：Here's to our forever

【陳婉衡 / 宅男女神 / 香港小姐】現年34歲的前TVB女藝人陳婉衡（Alycia）在2012年參加香港小姐加入TVB成為藝人，因為她在綜藝節目《3日2夜》及《Go! Yama Girl》大方展示驕人身段人氣急升成「宅男女神」。

不過，陳婉衡在去年12月離開TVB，結束12年賓主關係，回復自由身的她當KOL，繼續努力經營個人社交平台。

明星扮靚丨宅男女神陳婉衡分享修身秘訣 簡單3招修馬甲線迎夏日【多圖】

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宅男女神︱陳婉衡「520」公布喜訊

陳婉衡趁今日「520」（我愛你）這個特別的日子，突然在個人社文平台上載在土耳其拍的婚照宣布結婚，寫道：「Here's to our forever 520 」。因為她之前一直沒有透露有拍拖，所以令不少網民感意外。

一眾娛圈好友林泳淘、陳詩欣、郭柏妍、蘇韻姿、潘盈慧、吳紫韻等紛紛留言送祝福。

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