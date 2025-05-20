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人工智能｜王于漸：要更好參與AI發展　不能一直跟AI交談

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 湯告魯斯 立法會選舉2025 結業潮 職業特工隊 中一入學 超市大搜查 會員有獎

2025全球繁榮峰會在港舉行，今日3個專題討論涉及人工智能、貿易戰等議題。（主辦方供相）

2025全球繁榮峰會在港舉行，今日（20日）的3個專題討論涉及人工智能、貿易戰等議題。談及人工智能發展時，香港大學首席副校長王于漸強調，要更好參與AI發展，不能一直跟AI交談，不想見到大家從早到晚盯著屏幕看，強調人類要豐富的社會經驗很重要。

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前 OpenAI 市場策略主管扎克·卡斯指出，當今世界面臨最隱蔽的問題是設備成癮，雖然人類創造的技術大幅提高了生產力、帶來難以置信的經濟繁榮，但並沒有因此比30年前更快樂。他認為，人們對彼此之間的聯繫較少，對虛擬實境的興趣比對物理現實更感興趣，「對我而言，AI作為伴侶或產生機器友誼，將是反烏托邦未來的一個令人難以置信的標誌。」

另外，多名學者表示，全球貿易戰下，中國及歐洲有堅實合作基礎，但對話存在困難，例如，歐洲人不喜歡被中方指控「你只是在追隨美國」，因許多歐洲人相當反美；而中方亦難以同「有27個頭」的歐盟直接對話。

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校長專訪｜聖瑪加利大幼稚園重生命教育培養好品格　傳統與創新兼備結合AI教音樂

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